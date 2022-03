Την οργή του πρώην προέδρου της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο προκάλεσε η ατυχής σύγκριση της «αντίστασης του Brexit» με τον πόλεμο στην Ουκρανία από το Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον.

«Πόσοι Βρετανοί σκοτώθηκαν λόγω του Brexit; Μηδέν. Πόσοι Ουκρανοί σκοτώθηκαν από τον τρελό Πούτιν της Ρωσίας; Χιλιάδες» δήλωσε εμφανώς εκνευρισμένος ο Ποροσένκο στο ITV, κάνοντας χαρακτηριστική χειρονομία.

«Μόνο σήμερα έχουμε πάνω από 150 παιδιά που σκοτώθηκαν από Ρώσους στρατιώτες και ρωσικό πυροβολικό. Μόνο την τελευταία εβδομάδα δύο χιλιάδες παιδιά μόνο από τη Μαριούπολη αιχμαλωτίστηκαν και παραδόθηκαν στη Ρωσία» τόνισε, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και έχοντας γύρω τους οπλισμένους στρατιώτες.

«Μπορώ να σε ρωτήσω πόσα σπίτια καταστράφηκαν λόγω του Brexit;» δήλωσε ο πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας απευθυνόμενος στον Τζόνσον.

«Έχουμε ολόκληρες πόλεις που έχουν σβηστεί (από το χάρτη). Αρχίζοντας από τη Μαριούπολη, που είναι πολύ χειρότερα από το Χαλέπι (…) έχουμε την Μπούτσα, το Γκοστομέλ το Ιρπίν … Η πόλη του Κιέβου καταστράφηκε. Σε αυτή την κατάσταση σίγουρα δεν υπάρχει σύγκριση» ξεκαθάρισε ο Ποροσένκο.



'How many Britons died because of Brexit? Zero'



Former Ukrainian president Petro Poroshenko tells ITV News that @BorisJohnson should 'please' avoid comparing the Ukrainian resistance to Brexit https://t.co/1eNOWg9igo pic.twitter.com/6ZXuiIIUt1