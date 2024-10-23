Μακρόν: Ανάγκη να τεθούν σε εφαρμογή οι συστάσεις Ντράγκι

Την ανάγκη να τεθούν σε εφαρμογή, πλήρως και ταχύτατα, οι συστάσεις που περιέχονται στην έκθεση Ντράγκι για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης υπογράμμισε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε στο Παρίσι με τον προεδρεύοντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κατά το τρέχον εξάμηνο, πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Ελιζέ, ο Γάλλος πρόεδρος και ο Ούγγρος πρωθυπουργός επικεντρώθηκαν στην προετοιμασία του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Νοεμβρίου στη Βουδαπέστη και όπου, παρουσία του Μάριο Ντράγκι, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις επί της έκθεσης που ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας τους έχει παραδώσει.

Ο Γάλλος πρόεδρος συζήτησε επίσης με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας το πως θα συνεχιστεί η παροχή της ευρωπαΐκής βοήθειας στην Ουκρανία, καθώς επίσης και τα θέματα που θα συζητηθούν στην πέμπτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Νοεμβρίου, επίσης στη Βουδαπέστη.

Τέλος, οι δύο ηγέτες συζήτησαν και για τις διμερείς σχέσεις Γαλλίας - Ουγγαρίας με τον Γάλλο πρόεδρο να υπογραμμίζει την θέλησή της χώρας του να εμβαθύνει τη συνεργασία με την ουγγρική κυβέρνηση σε τομείς όπως η άμυνα, η ασφάλεια, η ενέργεια και οι εμπορικές σχέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.