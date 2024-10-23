Ιταλία: Οι γιατροί προκήρυξαν απεργία κατά του σχεδίου κρατικού προϋπολογισμού του 2025

Σε απεργία κατά του σχεδίου κρατικού προϋπολογισμού του επόμενου έτους, το οποίο αρχίζει από σήμερα να εξετάζεται από το κοινοβούλιο της Ρώμης, πρόκειται να κατέβουν οι Ιταλοί γιατροί και νοσηλευτές.

Όπως ανακοίνωσαν σήμερα τέσσερις συνδικαλιστικές τους οργανώσεις, οι γιατροί αποφάσισαν να απεργήσουν στις 20 Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία θα πραγματοποιήσουν και πορεία στο κέντρο της Ρώμης.

Πιο αναλυτικά, οι επαγγελματίες του τομέα υγείας της χώρας κρίνουν «απογοητευτικό» τον υπό ψήφιση προϋπολογισμό και προσθέτουν ότι «επιβεβαιώνεται η μείωση των κονδυλίων στα οποία είχε γίνει αναφορά τις προηγούμενες εβδομάδες ενώ πολλά από τα όσα είχαν αναγγελθεί τους προηγούμενους μήνες έχουν ανατραπεί».

Τα συνδικάτα των γιατρών και νοσοκόμων της Ιταλίας υπογραμμίζουν επίσης ότι η ανανέωση των συλλογικών τους συμβάσεων -και οι σχετικές αυξήσεις μισθών- θα ισχύσουν σε δυο χρόνια, «με υποσχέσεις για ικανοποίηση των οικονομικών αιτημάτων που τελικά αντιστοιχούν σε ψίχουλα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

