Πέθανε ο θρυλικός επενδυτής Μαρκ Μόμπιους – Πρωτοπόρος στις αναδυόμενες αγορές

Ο επενδυτής Μαρκ Μόμπιους, ο οποίος θεωρείται από τους ανθρώπους που έφεραν τις αναδυόμενες αγορές στο επίκεντρο της παγκόσμιας επενδυτικής σκηνής, πέθανε σε ηλικία 89 ετών. Ο θάνατός του ανακοινώθηκε την Τετάρτη μέσω ανάρτησης στο LinkedIn που αποδίδεται στη εκπρόσωπό του, Κάιλι Γουόνγκ. Σύμφωνα με τον Τζον Νίνια, συνεργάτη της Mobius Investments, ο Μόμπιους απεβίωσε στη Σιγκαπούρη.

Ο Μόμπιους θεωρούνταν πρωτοπόρος στις επενδύσεις στις αναδυόμενες αγορές και ήταν γνωστός για τα πολλά ταξίδια του, μέσα από τα οποία αποκτούσε προσωπική εικόνα για αγορές που οι περισσότεροι διεθνείς επενδυτές αγνοούσαν.

«Ο Τζον Νίνια, εταίρος στη Mobius Investments, και ο Έρικ Νγκουγιέν, επίσης εταίρος στην εταιρεία, θα αναλάβουν τα καθήκοντα ηγεσίας. Η εταιρεία θα συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς αλλαγές στην επενδυτική της στρατηγική ή στην καθημερινή της λειτουργία», αναφέρται στη σχετική ανακοίνωση στο LinkedIn.

