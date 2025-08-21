Γερμανός ΥΠ.ΕΞ. στην DW: «Όλα εξαρτώνται από τον Πούτιν»

Συγκρατημένα αισιόδοξος για τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών στην Ουκρανία, αλλά ιδιαίτερα προβληματισμένος για τα επόμενα βήματα του Ρώσου προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν δηλώνει ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ. Μιλώντας στην Deutsche Welle και στην Ροζάλια Ρομάνιες, ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας εξηγεί ότι «είναι αυτονόητες οι αμφιβολίες, από τη στιγμή που ο πρόεδρος Πούτιν δεν έχει δώσει τη συγκατάθεσή του και δε φαίνεται διατεθειμένος να διαπραγματευθεί. Ο (σ.σ. Ουκρανός) πρόεδρος Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι είναι διατεθειμένος να διαπραγματευθεί, τόσο διμερώς με τον Πούτιν, όσο και σε μία τριμερή συνάντηση με τη συμμετοχή του (σ.σ. Αμερικανού) προέδρου Τραμπ».



Απαντώντας στο ερώτημα, εάν η Ουκρανία και η Ευρώπη έχουν γίνει πιο ασφαλείς μετά τις κρίσιμες διαβουλεύσεις στην Ουάσινγκτον, ο Γιόχαν Βάντεφουλ επισημαίνει: «Έχουμε μία καλή ευκαιρία να δρομολογήσουμε εξελίξεις που θα επιφέρουν την ειρήνη και την ασφάλεια. Αν μη τι άλλο, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει καταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε και ο πρόεδρος της Ρωσίας να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο τερματισμού του πολέμου εναντίον της Ουκρανίας. Το ότι ο Αμερικανός πρόεδρος προσφέρει εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία είναι επίσης ένα θετικό στοιχείο. Όλα αυτά δείχνουν, για πρώτη φορά, ότι μπορεί να υπάρξουν θετικές εξελίξεις».

«Συζήτηση» για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Ωστόσο, διευκρινίζει ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, από εδώ και πέρα όλα εξαρτώνται από το κατά πόσον ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πράγματι διατεθειμένος να τερματίσει τον πόλεμο. Κάτι που μέχρι στιγμής δε συμβαίνει. Αντιθέτως, οι εχθροπραξίες συνεχίζονται. Παρόλα αυτά, Αμερικανοί και Ευρωπαίοι κάνουν ήδη κάποιες πρώτες σκέψεις για τις απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας, στις οποίες επιμένει το Κίεβο. Πόσοι στρατιώτες θα αποσταλούν τελικά στην Ουκρανία, για να διασφαλίσουν την ειρήνη;



«Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να συζητήσουμε αναλυτικά μεταξύ μας» λέει ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών. «Ήδη γίνονται συνομιλίες σε αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, η συμβουλή μου θα ήταν να περιμένουμε και να δούμε, πρώτον, εάν πράγματι θα υπάρξουν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και, δεύτερον, εάν οι διαπραγματεύσεις μπορούν να καταλήξουν σε μία ουσιαστική συμφωνία».

Κριτική για τους εβραϊκούς οικισμούς

Αλλά και στη Γάζα οι εξελίξεις δεν περιμένουν. Το Ισραήλ έχει αρχίσει στρατιωτική επιχείρηση ευρείας κλίμακας με στόχο την πλήρη κατάληψη της περιοχής, ενώ την ίδια στιγμή ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες ετοιμάζονται να αναγνωρίσουν ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος- κατά πάσα πιθανότητα τον Σεπτέμβριο, κατά τη διάρκεια της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.



Μήπως και για τη Γερμανία έχει έρθει η στιγμή της αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους; «Όχι», απαντά ο Γιόχαν Βάντεφουλ στο σχετικό ερώτημα της Deutsche Welle. «Η θέση μας παραμένει ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους σηματοδοτεί (όχι την αρχή, αλλά) το τέλος μίας ειρηνευτικής διαδικασίας, η οποία θα πρέπει να λάβει χώρα ανάμεσα στο Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους. Αλλά το ζήτημα είναι να παραμείνει εφικτή μία τέτοια διαδικασία. Να μην παρακωλύεται, ούτε από την κατασκευή νέων οικισμών- για την οποία προειδοποιούμε και επισημαίνουμε ρητώς ότι δεν συνάδει με το διεθνές δίκαιο. Απευθύνω έκκληση προς τις δύο πλευρές να συνειδητοποιήσουν ότι έχει ωριμάσει η στιγμή για μία συμφωνία στη Γάζα. Για να απελευθερωθούν επιτέλους οι όμηροι, να επιτευχθεί η εκεχειρία και να φροντίσουμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, αλλά και για να διασφαλίσουμε την ειρήνη στη Γάζα και το Ισραήλ»



Επιμέλεια: Γιάννης Παπαδημητρίου

Πηγή: Deutsche Welle

