Η τελευταία φορά που η Nadezhda Yevdokimova είδε τον σύζυγό της ήταν πριν από σχεδόν τρία χρόνια, όταν Ρώσοι στρατιώτες τον έσυραν με τη βία έξω από το αυτοκίνητό του σε ένα σημείο ελέγχου στη βορειοανατολική Ουκρανία. Έκτοτε έχασε τα ίχνη του μέχρι που μια ημέρα πριν από λίγο καιρό έλαβε μια κλήση από έναν άγνωστο αριθμό στο κινητό της από τη Ρωσία που την ενημέρωνε ότι ο σύζυγός της, ο Βλαντ είναι ζωντανός και κρατείται σε φυλακή της Ρωσίας.

Η Nadezhda Yevdokimova

Η Nadezhda θα ανακαλύψει αργότερα ότι ο άντρας που της τηλεφώνησε εκείνη την ημέρα ήταν μέρος μιας ομάδας εθελοντών μυημένων στη Ρωσία που διακινδύνευαν τη ζωή τους - περιστασιακά για χρήματα, αλλά συνήθως για το τίποτα - για να μεταφέρουν κρίσιμες πληροφορίες για τους Ουκρανούς που έχουν εξαφανιστεί και βρίσκονται στις ρωσικές φυλακές.

Ο άγνωστος που κάλεσε τη Nadezhda εκείνη την ημέρα, όπως αποκαλύφθηκε αργότερα, ήταν ένας Ρώσος δεσμοφύλακας που εργαζόταν στις εγκαταστάσεις όπου ήταν τότε φυλακισμένος ο Βλαντ. Για δύο μήνες, επικοινωνούσαν μέσω Viber και η Nadezhda κατάφερε τελικά να διαπιστώσει τι είχε συμβεί στον σύζυγό της.

Ο Βλαντ είχε αιχμαλωτιστεί από τα ρωσικά στρατεύματα και κατηγορήθηκε ότι εναντιωνόταν στον πόλεμο. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε διάφορες φυλακές σε όλη τη νότια Ρωσία και κοντά στη Μόσχα. Ο Βλαντ είναι μόνο ένας από τους χιλιάδες Ουκρανούς πολίτες που δικηγόροι και ακτιβιστές λένε ότι κρατούνται παράνομα καθώς οι ρωσικές δυνάμεις προχώρησαν και κατέλαβαν τμήματα του ουκρανικού εδάφους, οι οποίοι έχουν εξαφανιστεί σε φυλακές, κέντρα κράτησης και κελιά βασανιστηρίων σε όλη τη Ρωσία και την κατεχόμενη Ουκρανία.

Ο σύζυγός της Vlad

Σύμφωνα με τη The Washington Post, o φρουρός που επικοινώνησε με τη σύζυγο του Βλαντ όπως φαίνεται αποτελούσε μέρος της ειδικής αυτής ομάδας ανθρώπων εντός και εκτός Ρωσίας που εργάζονται για να βοηθήσουν τους Ουκρανούς κρατούμενους, συμπεριλαμβανομένων ιερέων, δικηγόρων ακόμη και πρώην μελών επιβολής του νόμου.

Αρκετοί Ουκρανοί που μίλησαν στη The Post είπαν ότι οι Ρώσοι εργαζόμενοι στις φυλακές προσφέρθηκαν μερικές φορές να βοηθήσουν, είτε από συμπόνια είτε για οικονομικό όφελος. Πρόκειται για μια σπάνια περίπτωση συνεργασίας Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς ομάδες ακτιβιστών μοιράζονται πληροφορίες, συνδέουν συγγενείς με τους συλληφθέντες αγαπημένους τους και επικοινωνούν με τις αρχές κάθε πλευράς.

Ο Mikhnov-Vaytenko, είναι ένας Ρώσος ορθόδοξος ιερέας που επισκέπτεται Ουκρανούς αμάχους που περιμένουν να δικαστούν εντός της κατεχόμενης Κριμαίας.

«Δεν μπορούμε να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο», είπε ο Mikhnov-Vaytenko. «Αλλά μπορώ να βοηθήσω να κρατήσω κάποιους ανθρώπους ασφαλείς. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι ότι παραμένουμε άνθρωποι – πολλοί άνθρωποι στη Ρωσία σκέφτονται όπως εγώ».

Καθώς αυξάνεται η πίεση στην Ουκρανία και τη Ρωσία να τερματίσουν τον πόλεμο, με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να υπόσχεται να συναντηθεί σύντομα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και να επιφέρει ειρήνη το συντομότερο δυνατό, ακτιβιστές λένε ότι το θέμα των Ουκρανών αμάχων που είναι αιχμάλωτοι στη Ρωσία πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας σε οποιασδήποτε διαπραγμάτευση - ακόμη και πριν από ζητήματα εδαφικών παραχωρήσεων και εγγυήσεων ασφαλείας.

Λίγοι από αυτούς τους πολίτες έχουν απελευθερωθεί ή ανταλλάσσονται, σε αντίθεση με τις υψηλού προφίλ ανταλλαγές στρατιωτών μεταξύ των δύο χωρών. Σε μια πρόσφατη ανταλλαγή την Πρωτοχρονιά, μόνο δύο από τους 189 κρατούμενους που επέστρεψαν ήταν πολίτες.

Οι διεθνείς κυβερνήσεις έχουν καλέσει τη Ρωσία να τηρήσει τη δέσμευσή της για την προστασία των αμάχων, αλλά κάθε μέρα που η σύγκρουση παρατείνεται και τα ρωσικά στρατεύματα σέρνονται προς τα δυτικά, περισσότεροι άνθρωποι συλλαμβάνονται.

Το Ουκρανικό Κέντρο Πολιτικών Ελευθεριών, βραβευμένο με Νόμπελ Ουκρανίας παρακολούθησης δικαιωμάτων, δήλωσε τον περασμένο Μάρτιο ότι υπήρχαν 7.000 άμαχοι κρατούμενοι στη Ρωσία, ενώ η ουκρανική κυβέρνηση υπολόγισε σχεδόν έναν χρόνο αργότερα ότι ο αριθμός ήταν υπερδιπλάσιος.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι οι άμαχοι κρατούνται σύμφωνα με τις Συμβάσεις της Γενεύης, αλλά η σύμβαση για την προστασία των αμάχων κατά τη διάρκεια του πολέμου απαγορεύει τη σύλληψη αμάχων ομήρων. Οι άμαχοι, λένε οι διεθνείς κανόνες, μπορούν να κρατηθούν μόνο «σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς της κατοχικής δύναμης», με εγγύηση δίκαιης δίκης και βασικών δικαιωμάτων όμως κανένας από αυτούς τους κανόνες δεν τηρείται από τις ρωσικές αρχές, λένε οι δικηγόροι.

