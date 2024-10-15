Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε απόψε ότι αιχμαλώτισε τρεις μαχητές της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, κάτι που συμβαίνει για δεύτερη φορά μετά την κλιμάκωση των συγκρούσεων με τη σιιτική οργάνωση, στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τον στρατό, εντοπίστηκε μια υπόγεια σήραγγα σε ένα κτίριο που χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ. Οι δυνάμεις του περικύκλωσαν το κτίριο, όπου «κρύβονταν τρεις τρομοκράτες της Δύναμης Ραντουάν», των ειδικών δυνάμεων της Χεζμπολάχ, έχοντας μαζί τους πολλά όπλα.

Οι τρεις κρατούμενοι μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ για ανάκριση.

Πηγή: skai.gr

