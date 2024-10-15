Iσραήλ: Η Ουάσινγκτον αντίθετη και ανήσυχη με μαζικούς βομβαρδισμούς Βηρυτού

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν σήμερα ότι είναι "αντίθετες" στην εκστρατεία βομβαρδισμών που διεξάγει το Ισραήλ στη Βηρυτό τις τελευταίες εβδομάδες κάτι το οποίο έκαναν γνωστό στις ισραηλινές αρχές μαζί με την ανησυχία τους, ανακοίνωσε σήμερα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, προσθέτοντας ότι οι αεροπορικές επιδρομές μειώθηκαν σε ένταση τις τελευταίες ημέρες και ότι η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει να παρακολουθεί πολύ προσεκτικά την εξέλιξη.

"Καταστήσαμε σαφές στο Ισραήλ ότι είμαστε αντίθετοι στην εκστρατεία βομβαρδισμών που εξαπέλυσε τις τελευταίες εβδομάδες στη Βηρυτό", δήλωσε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών Μάθιου Μίλερ.

Τόνισε επίσης ότι ενώ υπάρχουν αεροπορικές επιδρομές που οι Ηνωμένες Πολιτείες θα θεωρούσαν σκόπιμο να πραγματοποιήσει το Ισραήλ, η Ουάσινγκτον κατέστησε σαφές στην κυβέρνηση του Ισραήλ ότι ανησυχεί για τη φύση της εκστρατείας βομβαρδισμού που βλέπει τις τελευταίες εβδομάδες, κυρίως λόγω του αριθμού των θυμάτων μεταξύ των αμάχων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

