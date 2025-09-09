Ιβάνκα Τραμπ και Ζιζέλ Μπούντχεν με μπικίνι, σε γιοτ στο Μαϊάμι – Βίντεο

Τις τελευταίες μέρες διακοπών απολαμβάνει η Ιβάνκα Τραμπ, η 43χρονη κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, την οποία κατέγραψε ο φακός των παπαράτσι πάνω σε γιοτ στο Μαϊάμι.
Στο βίντεο της Dailymail φαίνεται η Ιβάνκα με μπικίνι, γυαλιά ηλίου και καπέλο πάνω στο πολυτελές σκάφος. Στην παρέα της ήταν το διάσημο μοντέλο Ζιζέλ (Gisele) Μπούντχεν με τον σύντροφό της, Ζοακίν Βαλέντε.
Ο φακός «τσάκωσε» την κόρη του Αμερικανού προέδρου να χαλαρώνει στο κατάστρωμα φορώντας ένα μικροσκοπικό μαύρο μπικίνι και μία πετσέτα τυλιγμένη γύρω από τη μέση της, η οποία όμως δεν έκρυβε το καλλίγραμμο σώμα της.
Στην παρέα τους ήταν και η κόρη της Ζιζέλ, Βιβιάν, 12 ετών, μαζί με μια φίλη της.
Ωστόσο, η Ιβάνκα δεν συνοδευόταν από τον σύζυγό της καθώς ο Τζάρεντ Κούσνερ και η 13χρονη κόρη του, Αραμπέλα Ρόουζ ήταν στο US Open με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη.
