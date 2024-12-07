Βρετανία: Προβλήματα από τους σφοδρούς ανέμους της καταιγίδας «Ντάρα»

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Σημαντικά πολλαπλά προβλήματα προκαλεί στη δυτική Βρετανία και στην Ιρλανδία η καταιγίδα «Ντάρα», με κύριο χαρακτηριστικό τους σφοδρότατους ανέμους, αλλά και τη βροχή.

Compilation so far during #StormDarragh in and around North Devon.



Stay safe, things are getting pretty bad out here now! pic.twitter.com/8UN1EMYc9q December 7, 2024

Στη δυτική Ουαλία, που μαζί με τη ΝΔ Αγγλία υπομένει το κύριο βάρος της κακοκαιρίας, μετρήθηκε ριπή ανέμου στα 150 χιλιόμετρα την ώρα.

Οι αρχές απέστειλαν τη νύχτα προειδοποιητικό μήνυμα σε περίπου 3 εκ. κατοίκους των περιοχών αυτών επισημαίνοντας τη σπάνια κόκκινη μετεωρολογική προειδοποίηση. Όπως τόνιζε το μήνυμα, η καταιγίδα φέρνει συνθήκες που δημιουργούν κίνδυνο ακόμα και για απώλεια ανθρώπινης ζωής.

Ως εκ τούτου, οι κάτοικοι της δυτικής Βρετανίας καλούνται να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις. Ούτως ή άλλως τα περισσότερα δρομολόγια τρένων σε εκείνες τις περιοχές έχουν ακυρωθεί, όπως επίσης ορισμένες πτήσεις.

Storm Darragh at the Cliffs of Moher this morning. 🌪️🌪️🌪️#stormdarragh #cliffsofmoher #ireland

Check back later for some cool shots.

⬇️https://t.co/qS8Kz0gnIH pic.twitter.com/6pDJjOQkgJ — Elaine Farrell Photography (@_EFarrellPhoto) December 7, 2024

Πολλές εκδηλώσεις ενόψει των Χριστουγέννων έχουν αναβληθεί, όπως και το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ για την Premier League μεταξύ Έβερτον και Λίβερπουλ. Αναβολή αποφασίστηκε και για άλλους ποδοσφαιρικούς αγώνες και αθλητικές εκδηλώσεις στην Ουαλία και στη νοτιοδυτική Αγγλία.

#StormDarragh Hits Cardiff, Wales, UK 🇬🇧



This morning, #Storm Darragh made landfall bringing powerful winds. Massive trees uprooted. pic.twitter.com/W8OEcccwSO — Weather monitor (@Weathermonitors) December 7, 2024

Τις πρώτες πρωινές ώρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα βρίσκονταν πάνω από 60.000 κατοικίες, ενώ ιδίως στην Ουαλία που είχε υποστεί πλημμύρες προ εβδομάδας λόγω της καταιγίδας «Μπερτ» υπάρχει ανησυχία για το πόσο νερό θα μπορέσει να απορροφήσει το ήδη κορεσμένο έδαφος.

Οι μετεωρολογικές προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους και βροχή είναι σε ισχύ μέχρι το βράδυ του Σαββάτου, αν και από το μεσημέρι προβλέπεται σταδιακή εξασθένιση του φαινομένου.

Here's a look at #StormDarragh from space 👀



The radar shows many areas have had some heavy rain overnight with the strongest winds on the western side of the storm 🌬️



Stay #WeatherAware ⚠️ pic.twitter.com/aFkuXlP1vA — Met Office (@metoffice) December 7, 2024

Εξίσου ισχυρά είναι τα καιρικά φαινόμενα από τη νύχτα της Παρασκευής και στην Ιρλανδία.

Πηγή: skai.gr

