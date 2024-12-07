Λογαριασμός
Τους πήρε και τους σήκωσε: Σφοδρούς ανέμους φέρνει στη Βρετανία η καταιγίδα «Ντάρα»

Οι αρχές απέστειλαν τη νύχτα προειδοποιητικό μήνυμα σε περίπου 3 εκ. κατοίκους - χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα βρίσκονταν πάνω από 60.000 κατοικίες

Βρετανία: Προβλήματα από τους σφοδρούς ανέμους της καταιγίδας «Ντάρα»

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Σημαντικά πολλαπλά προβλήματα προκαλεί στη δυτική Βρετανία και στην Ιρλανδία η καταιγίδα «Ντάρα», με κύριο χαρακτηριστικό τους σφοδρότατους ανέμους, αλλά και τη βροχή.

Στη δυτική Ουαλία, που μαζί με τη ΝΔ Αγγλία υπομένει το κύριο βάρος της κακοκαιρίας, μετρήθηκε ριπή ανέμου στα 150 χιλιόμετρα την ώρα.

Οι αρχές απέστειλαν τη νύχτα προειδοποιητικό μήνυμα σε περίπου 3 εκ. κατοίκους των περιοχών αυτών επισημαίνοντας τη σπάνια κόκκινη μετεωρολογική προειδοποίηση. Όπως τόνιζε το μήνυμα, η καταιγίδα φέρνει συνθήκες που δημιουργούν κίνδυνο ακόμα και για απώλεια ανθρώπινης ζωής.

Ως εκ τούτου, οι κάτοικοι της δυτικής Βρετανίας καλούνται να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις. Ούτως ή άλλως τα περισσότερα δρομολόγια τρένων σε εκείνες τις περιοχές έχουν ακυρωθεί, όπως επίσης ορισμένες πτήσεις.

Πολλές εκδηλώσεις ενόψει των Χριστουγέννων έχουν αναβληθεί, όπως και το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ για την Premier League μεταξύ Έβερτον και Λίβερπουλ. Αναβολή αποφασίστηκε και για άλλους ποδοσφαιρικούς αγώνες και αθλητικές εκδηλώσεις στην Ουαλία και στη νοτιοδυτική Αγγλία.

Τις πρώτες πρωινές ώρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα βρίσκονταν πάνω από 60.000 κατοικίες, ενώ ιδίως στην Ουαλία που είχε υποστεί πλημμύρες προ εβδομάδας λόγω της καταιγίδας «Μπερτ» υπάρχει ανησυχία για το πόσο νερό θα μπορέσει να απορροφήσει το ήδη κορεσμένο έδαφος.

Οι μετεωρολογικές προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους και βροχή είναι σε ισχύ μέχρι το βράδυ του Σαββάτου, αν και από το μεσημέρι προβλέπεται σταδιακή εξασθένιση του φαινομένου.

Εξίσου ισχυρά είναι τα καιρικά φαινόμενα από τη νύχτα της Παρασκευής και στην Ιρλανδία.

