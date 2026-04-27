Πληγωμένο από τον Τραμπ, το ΝΑΤΟ εξετάζει το τέλος των ετήσιων συνόδων κορυφής

Το ΝΑΤΟ εξετάζει το ενδεχόμενο να τερματίσει την πρόσφατη πρακτική διεξαγωγής ετήσιων συνόδων κορυφής, σύμφωνα με έξι πηγές που μίλησαν στο Reuters, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να αποτρέψει μια πιθανώς τεταμένη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), κατά το τελευταίο πλήρες έτος της θητείας του.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επανειλημμένα ασκήσει δριμεία κριτική σε πολλά από τα 31 υπόλοιπα μέλη της συμμαχίας υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, κατηγορώντας τα πιο πρόσφατα ότι δεν παρέχουν επαρκή υποστήριξη στις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Η συχνότητα των συνόδων του ΝΑΤΟ έχει ποικίλει στα 77 χρόνια ιστορίας της συμμαχίας, ωστόσο οι ηγέτες της συναντώνται κάθε καλοκαίρι από το 2021 και πρόκειται να συγκεντρωθούν φέτος στην τουρκική πρωτεύουσα Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου. Ωστόσο, ορισμένα μέλη πιέζουν για επιβράδυνση του ρυθμού, δήλωσαν στο Reuters ένας ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος και πέντε διπλωμάτες από χώρες - μέλη του ΝΑΤΟ.

Ένας διπλωμάτης ανέφερε ότι η σύνοδος του 2027, που θα φιλοξενηθεί στην Αλβανία, πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο, ενώ το ΝΑΤΟ εξετάζει το ενδεχόμενο να μην πραγματοποιήσει καθόλου σύνοδο το 2028, έτος των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ και τελευταίο πλήρες ημερολογιακό έτος του Τραμπ στην εξουσία.

Άλλη πηγή ανέφερε ότι ορισμένες χώρες προωθούν την ιδέα διεξαγωγής συνόδων κάθε δύο χρόνια, προσθέτοντας ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση και ότι τον τελικό λόγο θα έχει ο γενικός γραμματέας, Μαρκ Ρούτε.

Οι πηγές μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς πρόκειται για εσωτερικές διαβουλεύσεις του ΝΑΤΟ.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του Reuters, αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε: «Το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να πραγματοποιεί τακτικές συναντήσεις αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, ενώ μεταξύ των συνόδων οι σύμμαχοι θα συνεχίσουν να διαβουλεύονται, να σχεδιάζουν και να λαμβάνουν αποφάσεις για την κοινή μας ασφάλεια.»

Δύο από τις πηγές ανέφεραν τον Τραμπ ως παράγοντα, αλλά αρκετές τόνισαν ότι υπάρχουν και ευρύτερες αιτίες.

Ορισμένοι διπλωμάτες και αναλυτές υποστηρίζουν εδώ και καιρό ότι οι ετήσιες σύνοδοι δημιουργούν πίεση για εντυπωσιακά αποτελέσματα, αποσπώντας την προσοχή από τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. «Καλύτερα λιγότερες σύνοδοι παρά κακές σύνοδοι», δήλωσε ένας διπλωμάτης. «Έχουμε ούτως ή άλλως πολλή δουλειά να κάνουμε και ξέρουμε τι πρέπει να γίνει.»

Άλλος ανέφερε ότι η ποιότητα των συζητήσεων και των αποφάσεων είναι το πραγματικό μέτρο της ισχύος της συμμαχίας.

Η Φίλις Μπέρι, ανώτερη συνεργάτιδα του Atlantic Council, έγραψε: «Η μείωση των υψηλού προφίλ συνόδων θα επέτρεπε στο ΝΑΤΟ να συνεχίσει το έργο του και να μειώσει τη δραματικότητα που έχει χαρακτηρίσει πολλές πρόσφατες διατλαντικές συναντήσεις.»

Σε άρθρο που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα στην ιστοσελίδα του think tank, σημείωσε ότι το ΝΑΤΟ πραγματοποίησε μόλις οκτώ συνόδους κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Περιέγραψε τις τρεις πρώτες συνόδους του Τραμπ στην πρώτη του θητεία ως «συγκρουσιακές εκδηλώσεις, κυριαρχούμενες από τα παράπονά του για τις χαμηλές αμυντικές δαπάνες των συμμάχων».

Η περσινή σύνοδος στη Χάγη επηρεάστηκε επίσης σε μεγάλο βαθμό από την απαίτηση του Τραμπ να αυξήσουν τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ σημαντικά τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ — στόχο που αποδέχθηκαν συμφωνώντας να δαπανούν 3,5% για βασική άμυνα και 1,5% για ευρύτερες επενδύσεις σχετικές με την ασφάλεια. Το γεγονός και μόνο ότι ολοκληρώθηκε χωρίς μεγάλες εντάσεις θεωρήθηκε επιτυχία.

Η φετινή σύνοδος φαίνεται επίσης ότι θα είναι τεταμένη

Αφού οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αρνήθηκαν να του παράσχουν την υποστήριξη που ζητούσε στον πόλεμο με το Ιράν - τον οποίο είχε ξεκινήσει χωρίς να τους συμβουλευτεί ή να τους ενημερώσει - ο Τραμπ αμφισβήτησε ανοιχτά κατά πόσο οι ΗΠΑ θα πρέπει να τηρήσουν το σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας του ΝΑΤΟ και δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη συμμαχία.

Μήνες νωρίτερα, είχε επίσης εκφράσει αξιώσεις για τη Γροιλανδία, αυτόνομη περιοχή που ανήκει στο επίσης μέλος του ΝΑΤΟ, τη Δανία.

Πηγή: skai.gr

