Ισραηλινά πλήγματα στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον δύο Παλαιστινίους στη Λωρίδα της Γάζας σήμερα, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους του θύλακα.

Υγειονομικοί δήλωσαν ότι ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στοίχισε τη ζωή σε έναν άνδρα και προκάλεσε τον τραυματισμό δύο παιδιών στην περιοχή Μαουάσι της Χαν Γιούνις, στη νότια Γάζα. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε στο Reuters ότι είχε θέσει ως στόχο έναν μαχητή της Χαμάς.

Στη συνέχεια, άλλο ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα κοντά σε καταυλισμό σκηνών με οικογένειες εκτοπισμένων προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό πέντε άλλων, σύμφωνα με υγειονομικούς.

Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε άμεσα το περιστατικό.

Το Ισραήλ έχει κατ’ επανάληψη προχωρήσει σε πλήγματα στη Γάζα μετά την εκεχειρία με τη Χαμάς, που επιτεύχθηκε με αμερικανική μεσολάβηση, τον περασμένο Οκτώβριο, δηλώνοντας ότι στοχοθετεί μαχητές που απειλούν τις δυνάμεις του ή που συμμετείχαν στην επίθεση στο Ισραήλ τον Οκτώβριο 2023.

Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ για παραβίαση της εκεχειρίας. Ο Νικολάι Μλαντένοφ, ο διορισμένος από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ απεσταλμένος του λεγόμενου Συμβουλίου Ειρήνης στη Λωρίδα της Γάζας, έχει δηλώσει ότι και οι δύο πλευρές έχουν παραβιάσει τη συμφωνία. Μετά την εφαρμογή της εκεχειρίας πριν από οκτώ μήνες, περισσότεροι από 1.070 Παλαιστίνιοι, πολλοί εκ των οποίων άμαχοι, και τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δημοσιοποιήσει οι δύο πλευρές. Η Χαμάς δεν αποκαλύπτει τον αριθμό των μαχητών της που έχουν σκοτωθεί.

Τα ισραηλινά στρατεύματα ελέγχουν πάνω από το 60% της Γάζας, περιφρουρώντας αυτό που ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου περιγράφει ως ουδέτερη ζώνη για την αποτροπή επιθέσεων της Χαμάς. Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί από το έδαφος αυτό.

Ο καταστροφικός αεροπορικός και χερσαίος βομβαρδισμός της Γάζας από το Ισραήλ έχει προκαλέσει τον εκτοπισμό σχεδόν του συνόλου του πληθυσμού των 2 εκατ. ανθρώπων, οι περισσότεροι εκ των οποίων ζουν τώρα σε σκηνές ή κατεστραμμένα κτίρια σε μια στενή παράκτια λωρίδα του θύλακα που κυβερνάται από τη Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

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