Ένα ατύχημα σημειώθηκε σε δημόσια έκθεση στο Πεκίνο, με ένα παιδί να ρίχνει από γυάλινη προθήκη ένα μοναδικό, χειροποίητο χρυσό στέμμα γάμου, με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Στο βίντεο, φαίνεται ένα αγοράκι να ακουμπάει με τα χέρια του την γυάλινη προθήκη που περιείχε το κόσμημα, με αποτέλεσμα αυτή να πέσει μαζί με το στέμμα, και αυτό να σπάσει.

A child accidentally knocked over a glass display case at a museum in Beijing, China, causing a 2-kilogram gold crown to fall out and be damaged.pic.twitter.com/XHDQEXgzJN — Massimo (@Rainmaker1973) December 17, 2025

Την έκθεση διοργανώθηκε από μια Κινέζα μπλόγκερ, την Zhang Kaiyi και τον σύζυγό της και αυτό ήταν το γαμήλιο στέμμα τους, το οποίο είχε κατασκευάσει ο ίδιος ο γαμπρός.

Η Zhang δήλωσε ότι το στέμμα είχε προσωπική και συναισθηματική αξία και ότι η ζημιά που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της έκθεσης ήταν ιδιαίτερα οδυνηρή για το ζευγάρι.

A child accidentally dropped an expensive exhibit at an exhibition in Beijing — a gold wedding crown belonging to blogger Zhang Kaiyi



The piece weighs about two kilograms and is worth a substantial sum.



The crown, made of pure gold, was handcrafted by her husband, and it was… pic.twitter.com/HwQWJaGbnP — NEXTA (@nexta_tv) December 18, 2025

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν στρέφεται κατά του παιδιού ή της οικογένειάς του και ότι δεν ζητά αποζημίωση, καθώς το αντικείμενο ήταν ασφαλισμένο. Ανήρτησε ωστόσο, το βίντεο ζητώντας συμβουλές για το πώς μπορεί να αποτιμηθεί η ζημιά σε αυτό το μοναδικό κόσμημα.

Ειδικοί εκτιμούν, σύμφωνα με την Daily Mail, πως η επισκευή χρυσών κοσμημάτων κοστίζει περίπου όσο και η κατασκευή, δηλαδή δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Πηγή: skai.gr

