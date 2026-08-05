Στο 50% εκτιμώνται οι πιθανότητες οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να καταλήξουν σε συμφωνία έως την Παρασκευή, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο χώρας του Κόλπου που επικαλείται το CNN, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει λόγο για «πολύ καλές συνομιλίες» αλλά προειδοποιεί εκ νέου την Τεχεράνη με σκληρά αντίποινα εάν αποχωρήσει από τη διαδικασία.

Όπως ανέφερε η ίδια πηγή, η ιρανική αντιπροσωπεία που συμμετέχει στις συνομιλίες δεν περιλαμβάνει εκπροσώπους των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), οι οποίοι θα πρέπει τελικά να εγκρίνουν τις λεπτομέρειες οποιασδήποτε προσωρινής συμφωνίας.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν «πολύ καλές συνομιλίες» με Ιρανούς ομολόγους τους. Ωστόσο, επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν το Ιράν «πολύ σκληρά» εάν η Τεχεράνη «υπαναχωρήσει ξανά» από μια συμφωνία. Σε ξεχωριστές δηλώσεις του, άφησε επίσης να εννοηθεί ότι συμφωνία για το Στενό του Ορμούζ θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμη και μέσα στην ημέρα.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη εξακολουθεί να διαψεύδει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη απευθείας συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές γίνονται αποκλειστικά μέσω του Ομάν και αφορούν τη διευθέτηση της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ. Ωστόσο, διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η επαναλειτουργία της θαλάσσιας διόδου, που αποτελεί βασικό διαπραγματευτικό χαρτί, θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.