Τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τη νυχτερινή ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ουκρανία, με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δηλώνει ότι οι αναχαιτιστικοί πύραυλοι θα μπορούσαν να είχαν «σώσει ζωές».

Το Κίεβο και η ευρύτερη περιοχή της ουκρανικής πρωτεύουσας δέχθηκαν τις φονικότερες επιθέσεις από τις αρχές του έτους, με τις ουκρανικές αρχές να αναφέρουν 17 νεκρούς. Επιπλέον, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην περιφέρεια του Χαρκόβου και άλλοι τρεις στην περιφέρεια του Ντονέτσκ.

Η Ουκρανία, η οποία ζητά επίμονα από τους συμμάχους της περισσότερους αμερικανικής κατασκευής αναχαιτιστικούς πυραύλους Patriot για την άμυνα έναντι των ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων, δεν ανέφερε την αναχαίτιση κανενός πυραύλου κατά τη διάρκεια της νυχτερινής επίθεσης.

«Οι καθυστερήσεις στην παραλαβή αντιβαλλιστικών συστημάτων από τους εταίρους μας οδηγούν σε φρικτές ανθρώπινες απώλειες και καταστροφές», δήλωσε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας αργότερα ότι η προμήθεια αναχαιτιστικών πυραύλων από τους συμμάχους έχει «μειωθεί σημαντικά» φέτος.

Overnight, Russia attacked Kyiv and the surrounding region with more than two dozen ballistic missiles, killing at least 17 people and injuring more than four dozens.



Russian strikes take no summer vacation; support for Ukraine and pressure on the aggressor must not pause… pic.twitter.com/GLc0YUgUgG — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 5, 2026

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι έπληξε κέντρα εφοδιασμού και υλικοτεχνικής υποστήριξης στο Κίεβο και τη γύρω περιοχή, τα οποία, σύμφωνα με τη Μόσχα, χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση και διανομή οπλισμού και στρατιωτικού εξοπλισμού, καθώς και για την παραγωγή και διάθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Το ρωσικό υπουργείο υποστήριξε επίσης ότι έπληξε τρία φορτηγά πλοία κοντά στο λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα, τα οποία, όπως ανέφερε, μετέφεραν όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε ότι υπάρχουν φόβοι πως άνθρωποι έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια, μετά τα πλήγματα που δέχθηκαν πολυκατοικίες, σιδηροδρομικός σταθμός και αποθήκες.

❗️Sixteen people were killed and another 36 injured in Russia’s attack on Kyiv and the Kyiv region.



Russia also disabled NOVUS’s main logistics centre, forcing it to suspend operations completely. This hub supplied food and essential goods every day to NOVUS stores across… pic.twitter.com/rkMJmh4gzd — Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) August 5, 2026

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας, στην πόλη του Κιέβου ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον 16 τραυματίστηκαν, ενώ στην ευρύτερη περιφέρεια καταγράφηκαν ακόμη 16 νεκροί και 29 τραυματίες.

Παράλληλα, από ρωσικούς βομβαρδισμούς στην περιφέρεια του Χαρκόβου σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν αρκετοί ακόμη, εκ των οποίων ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινιεχούμποφ.

Στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, ο κυβερνήτης Βαντίμ Φιλάσκιν ανακοίνωσε ότι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 27 τραυματίστηκαν.

Οι ουκρανικές αρχές ανέφεραν επίσης ότι μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης οι πυροσβέστες συνέχιζαν να δίνουν μάχη με τις φλόγες σε πέντε σημεία της περιφέρειας του Κιέβου, όπου οι πυρκαγιές εκτείνονταν σε συνολική έκταση περίπου 230.000 τετραγωνικών μέτρων.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νυχτερινής επίθεσης εναντίον του Κιέβου 24 βαλλιστικούς πυραύλους και τέσσερις αντιπλοϊκούς πυραύλους.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Ρωσία εκτόξευσε συνολικά 115 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), από τα οποία τα ουκρανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν τα 98.

💔 17 killed. 44 injured after tonight’s ballistic attack.



I live in Kyiv.



Night after night, I watch my city being destroyed one civilian target at a time.



Not military bases.



Warehouses.

Shops.

Delivery companies.

Flower greenhouses.



The places that keep Kyiv alive.



How… pic.twitter.com/qRSQlwWFHH — Angelica Shalagina🇺🇦 (@angelshalagina) August 5, 2026

Ανάλυση στοιχείων της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας από το BBC Verify δείχνει ότι το ποσοστό αναχαίτισης ρωσικών πυραύλων τον τελευταίο μήνα μειώθηκε κατά 22% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, από 66,7% το 2025 σε 44,4% το 2026.

Συγκεκριμένα, από τις 6 Ιουλίου έως τις 5 Αυγούστου 2026, η Ουκρανία κατέρριψε 156 από τους 351 ρωσικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν, έναντι 128 από τους 192 την ίδια περίοδο του 2025.

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι ο αριθμός των ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων αυξήθηκε κατά 83% σε σχέση με πέρυσι.

Αντίθετα, η αποτελεσματικότητα στην αναχαίτιση drones παρουσίασε πολύ μικρότερη μείωση. Σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, το ποσοστό αναχαίτισης διαμορφώθηκε στο 85,8% το 2026, έναντι 88,4% το 2025, σημειώνοντας πτώση περίπου 3%.

Τις τελευταίες εβδομάδες η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της στο Κίεβο, ενώ και η Ουκρανία έχει αυξήσει τα πλήγματα εναντίον ρωσικών μη στρατιωτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Στο μεταξύ, ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας Τούλα, Ντμίτρι Μιλιάεφ, ανακοίνωσε ότι ουκρανικό drone έπληξε τη νύχτα αποθήκη του κολοσσού ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries, προκαλώντας πυρκαγιά.

Όπως ανέφερε μέσω Telegram, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για νεκρούς. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι στο σημείο επιχειρούσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και ότι η εγκατάσταση είχε εκκενωθεί προληπτικά.





Πηγή: skai.gr

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