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IDF: Εντολή εκκένωσης για το χωριό Αλ-Μανσούρι στον νότιο Λίβανο

Όπως αναφέρει, «η παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χεζμπολάχ υποχρέωσε τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις να αναλάβουν δράση»

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Λίβανος

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολή εκκένωσης για το χωριό Αλ-Μανσούρι στον νότιο Λίβανο, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν άμεσα σε απόσταση τουλάχιστον 1.000 μέτρων.

Όπως αναφέρει, «η παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χεζμπολάχ υποχρέωσε τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις να αναλάβουν δράση». Παράλληλα, υποστηρίζει ότι δεν επιδιώκει να βλάψει αμάχους και προειδοποιεί πως η παραμονή κοντά σε μέλη της Χεζμπολάχ, στρατιωτικές υποδομές ή οπλισμό «θέτει τη ζωή τους σε κίνδυνο».

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Λίβανος Ισραήλ εκκένωση
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