IDF: Εντολή εκκένωσης για το χωριό Αλ-Μανσούρι στον νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολή εκκένωσης για το χωριό Αλ-Μανσούρι στον νότιο Λίβανο, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν άμεσα σε απόσταση τουλάχιστον 1.000 μέτρων.
Όπως αναφέρει, «η παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χεζμπολάχ υποχρέωσε τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις να αναλάβουν δράση». Παράλληλα, υποστηρίζει ότι δεν επιδιώκει να βλάψει αμάχους και προειδοποιεί πως η παραμονή κοντά σε μέλη της Χεζμπολάχ, στρατιωτικές υποδομές ή οπλισμό «θέτει τη ζωή τους σε κίνδυνο».
#عاجل ‼️انذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في قرية المنصوري— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) August 5, 2026
🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
🔸حرصًا على سلامتكم، عليكم إخلاء منازلكم فوراً والابتعاد عن القرية شمالًا لمسافة لا تقل عن… pic.twitter.com/TD6HkM2pmE
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