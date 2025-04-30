ΝΔ για εκλογή Χατζηδάκη στην αντιπροεδρία του ΕΛΚ: Μεγάλη τιμή για την Ελλάδα

Ανακοίνωση για την εκλογή του Κωστή Χατζηδάκη στη θέση του αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία.

Πιο αναλυτικά:

«Η Νέα Δημοκρατία χαιρετίζει την εκλογή του Κωστή Χατζηδάκη, Βουλευτή Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, στη θέση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Η εκλογή έγινε από 550 εκλέκτορες που συμμετείχαν στο Συνέδριο του κόμματος που πραγματοποιήθηκε στη Βαλένθια της Ισπανίας και σηματοδοτεί την επιστροφή της Νέας Δημοκρατίας στην αντιπροεδρία του ΕΛΚ μετά από 20 χρόνια.

Αποτελεί μεγάλη τιμή για την Ελλάδα και αποτυπώνει την ισχύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας στην ευρωπαϊκή Κεντροδεξιά.

Ευχόμαστε στον κ. Χατζηδάκη καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα».

Πηγή: skai.gr

