Λονδίνο, του Γιάννη Χανιωτάκη

Το βράδυ της 20ης Οκτωβρίου 2025 ο τότε προσωπάρχης του Βρετανού πρωθυπουργού, Μόργκαν ΜακΣουίνι, επέστρεφε πεζός στο σπίτι του από ένα εστιατόριο στο Λονδίνο όταν, σύμφωνα με την καταγγελία του, ποδηλάτης τού άρπαξε το κινητό και εξαφανίστηκε.

Το αρχείο κλήσεων που δημοσίευσε η Σκότλαντ Γιαρντ επιβεβαιώνει ότι το περιστατικό αναφέρθηκε στην αστυνομία.

Αυτό που συνέβη όμως σε εκείνη την κλήση έχει πυροδοτήσει μία σειρά από αντιδράσεις αλλά και θεωρίες συνομωσίας που συνδέονται με το σκάνδαλο Έπστϊν και τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον ως πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ.

Ο ΜακΣουίνι λοιπόν επικοινώνησε με την αστυνομία για να αναφέρει το συμβάν ωστόσο έδωσε λάθος τοποθεσία, λέγοντας ότι το τηλέφωνο εκλάπη στην οδό Belgrave Street, στο ανατολικό Λονδίνο, αντί για την Belgrave Road στο Γουέστμινστερ.

Η προσπάθεια της αστυνομίας να ανακτήσει υλικό από τις κάμερες ασφαλείας ήταν, ως εκ τούτου, καταδικασμένη να αποτύχει, αφού έψαχνε σε λάθος σημείο.

Τώρα γίνεται ξανά προσπάθεια να ανακτηθεί το υλικό, όμως παραμένει αβέβαιο αν αυτό είναι ακόμα διαθέσιμο έξι μήνες μετά.

Η Σκότλαντ Γιαρντ πιθανότατα θα είχε αντιμετωπίσει την υπόθεση με μεγαλύτερη προσοχή, αν ο ΜακΣουίνι είχε αποκαλύψει ότι ήταν ο προσωπάρχης της Ντάουνινγκ Στριτ. Αντίθετα, έδωσε στις αρχές τη διεύθυνση κατοικίας του στη Σκωτία και όχι στο Λονδίνο.

Επιπλέον, σύμφωνα με την εφημερίδα Telegraph, όταν η αστυνομία τον κάλεσε αργότερα για να τον ρωτήσει αν είχε εντοπίσει το τηλέφωνο μέσω του ενσωματωμένου συστήματος εντοπισμού, εκείνος δεν απάντησε.

Το 74% των πολιτών, σύμφωνα με δημοσκόπηση της «More in Common», πιστεύει ότι ο ΜακΣουίνι μάλλον ή σίγουρα σκηνοθέτησε το περιστατικό τη στιγμή που η βρετανική κυβέρνηση μιλάει για «θεωρίες συνωμοσίας».

Τι λόγο θα είχε, όμως, ο ΜακΣουίνι να σκηνοθετήσει την κλοπή του κινητού του τηλεφώνου; Την απόκρυψη των μηνυμάτων του με τον στενό του συνεργάτη, Πίτερ Μάντελσον, απαντούν πολλοί ανάμεσά τους και μέλη της αντιπολίτευσης.

Ο Μάντελσον είχε απομακρυνθεί από τη θέση του πρέσβη στην Ουάσιγκτον ένα μήνα νωρίτερα, εξαιτίας αποκαλύψεων για τις σχέσεις του με τον παιδεραστή Τζέφρι Έπστϊν.

Βρετανοί βουλευτές σκόπευαν να ζητήσουν την πλήρη δημοσιοποίηση της αλληλογραφίας μεταξύ των δύο ανδρών, για να καταλάβουν πώς επιλέχθηκε εξ αρχής για τη θέση του πρέσβη ένα πρόσωπο με το ιστορικό του Μάντελσον, ένας διορισμός που φέρεται να είχε προωθηθεί από τον ίδιο τον ΜακΣουίνι.

Το τι υπήρχε τελικά στην κλεμμένη συσκευή ίσως να μην αποκαλυφθεί ποτέ, καθώς τα μηνύματα του ΜακΣουίνι φαίνεται πως δεν είχαν αποθηκευτεί σε αντίγραφο ασφαλείας.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η υπόθεση θα μπορούσε να πλήξει τον Κιρ Στάρμερ όσο έπληξε το «partygate» τον Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος είχε πει μία σειρά από ψέματα για τα πάρτι που λάμβαναν χώρα στην Ντάουνινγκ Στριτ εν μέσω καραντίνας.

Πηγή: skai.gr

