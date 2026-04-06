Λονδίνο, του Γιάννη Χανιωτάκη

Φωτιές άναψε στο Ηνωμένο Βασίλειο η επιλογή του Kanye West ως του κεντρικού καλλιτέχνη στο φετινό Wireless Festival, ενός εκ των μεγαλύτερων καλοκαιρινών φεστιβάλ της χώρας.

Ο πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, καταδίκασε δημοσίως την απόφαση χαρακτηρίζοντάς την «βαθιά ανησυχητική», την ίδια ώρα που μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, όπως η Pepsi και η Diageo, απέσυραν τις χορηγίες τους επικαλούμενες το ιστορικό ακραίων αντισημιτικών δηλώσεων του Αμερικανού καλλιτέχνη.

Αντίστοιχη ήταν και η τοποθέτηση του εκπροσώπου του Δημάρχου του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι οι προηγούμενες πράξεις και τα σχόλια του ράπερ είναι προσβλητικά και δεν συνάδουν με τις αξίες της βρετανικής πρωτεύουσας.

Παράλληλα, ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Εντ Ντέιβι, και μερίδα βουλευτών του Εργατικού Κόμματος πρότειναν στην κυβέρνηση να εξετάσει την απαγόρευση εισόδου του καλλιτέχνη στη χώρα, ακολουθώντας το παράδειγμα της Αυστραλίας που έκανε το ίδιο το 2025.

Οι εκπρόσωποι της εβραϊκής κοινότητας εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκεια και ανησυχία τους, ειδικά σε μια περίοδο που καταγράφεται αύξηση των αντισημιτικών περιστατικών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Φιλ Ρόζενμπεργκ, πρόεδρος του Συμβουλίου Αντιπροσώπων των Βρετανών Εβραίων, κατηγόρησε ευθέως το Wireless Festival ότι «πλουτίζει μέσω του ρατσισμού», υπενθυμίζοντας ότι ο West έχει παραβιάσει θεμελιώδεις κανόνες κατά των διακρίσεων.

Ο Kanye West, ο οποίος πλέον χρησιμοποιεί το όνομα Ye, έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο για αντισημιτικά σχόλια, εξύμνηση του ναζισμού και προκλητικές ενέργειες.

Παρόλο που τον Ιανουάριο του 2026 δημοσίευσε μια ανοιχτή επιστολή συγγνώμης στη Wall Street Journal, ωστόσο η κοινή γνώμη παραμένει δύσπιστη.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, οι υπεύθυνοι του φεστιβάλ τηρούν σιγή ιχθύος, αποφεύγοντας να σχολιάσουν τόσο τις αντιδράσεις των πολιτικών και των οργανώσεων, όσο και την οικονομική αιμορραγία που προκαλεί η αποχώρηση βασικών χορηγών.



Πηγή: skai.gr

