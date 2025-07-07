Περισσότερες από 2.000 πτήσεις ακυρώθηκαν στη Ρωσία λόγω των ουκρανικών επιθέσεων με drones τις τελευταίες τρεις ημέρες, προκαλώντας μεγάλα προβλήματα στις μετακινήσεις; των πολιτών.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τις τελευταίες τρεις ημέρες ακυρώθηκαν 485 πτήσεις στον εναέριο χώρο της Ρωσίας και άλλες 1.900 αναβλήθηκαν για άλλη ώρα ή καθυστέρησαν.

Το ρωσικό σύστημα εναέριας κυκλοφορίας και ελέγχου αντιμετωπίζει μία σημαντική «εξωτερική παρέμβαση», σημείωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας, Artyom Korenyako.

Τόσο το αεροδρόμιο της Μόσχας όσο και της Αγίας Πετρούπολης στοχοποιήθηκαν από ουκρανικά drones το Σαββατοκύριακο. Ως εκ τούτου, ο εναέριος χώρος πάνω από τις δύο μεγάλες ρωσικές πόλεις αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα διαχείρισης και βέβαια κίνδυνο για τις πτήσεις.

Για τον λόγο αυτό, ο Βλαντιμίρ Πούτιν καρατόμησε τη Δευτέρα τον υπουργό Μεταφορών Roman Starovoit.

