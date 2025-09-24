Ζελένσκι: Φθηνότερο να σταματήσουμε τώρα τον Πούτιν από μια διεθνή κούρσα εξοπλισμών

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ξεκίνησε την ομιλία του στην 80η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών λέγοντας ότι τα μέλη του ΟΗΕ επιθυμούν την ασφάλεια και την ειρήνη «όσο και εμείς». «Αν μια χώρα επιθυμεί την ειρήνη, πρέπει να συνεχίσει να επενδύει στα όπλα... τα όπλα αποφασίζουν ποιος θα επιβιώσει», σημείωσε, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν εγγυήσεις ασφαλείας χωρίς φίλους και όπλα.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι ο ουκρανικός λαός είναι «ειρηνικός λαός» ακόμη και κατά τη διάρκεια της αιματοχυσίας. Σημείωσε επίσης ότι δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός επειδή «η Ρωσία την αρνείται», ενώ ανέφερε και ότι απαγάγουν «χιλιάδες» παιδιά της Ουκρανίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι η Ρωσία δεν έχει σταματήσει τους βομβαρδισμούς, ακόμη και σε περιοχές κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, σημειώνοντας ότι επειδή οι διεθνείς οργανισμοί είναι «πολύ αδύναμοι, αυτή η τρέλα συνεχίζεται».

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι «ακόμη και το να είσαι μέλος μιας μακροχρόνιας στρατιωτικής συμμαχίας [ΝΑΤΟ] δεν σημαίνει αυτόματα ότι είσαι ασφαλής», αναφερόμενος στις εισβολές της Ρωσίας στον εναέριο χώρο της Πολωνίας και της Εσθονίας. Υπενθύμισε ότι μόλις πρόσφατα, 19 ρωσικά drones εισέβαλαν στον πολωνικό εναέριο χώρο και μόνο τέσσερα από αυτά καταρρίφθηκαν. Τόνισε επίσης ότι η Εσθονία αναγκάστηκε να συγκαλέσει την πρώτη της συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ λόγω των ρωσικών παραβιάσεων του εναέριου χώρου της. Πρόσθεσε ακόμη ότι και η Μολδαβία είναι ευάλωτη στη ρωσική επιρροή και ότι η διεθνής αντίδραση δεν είναι επαρκής.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι σημαντικό η Ευρώπη να μη χάσει τη Μολδαβία από τη Ρωσία με τον ίδιο τρόπο όπως τη Γεωργία. Σημείωσε ότι η Ευρώπη έχασε την ευκαιρία να δράσει για να σώσει τη Γεωργία, όπως απέτυχε να σώσει τη Λευκορωσία.

Προειδοποίησε ότι αν η Ευρώπη δεν βοηθήσει τη Μολδαβία, το κόστος θα είναι πολύ υψηλότερο από ό,τι αν παρέμβει τώρα. Ακόμη, είπε ότι η ΕΕ πρέπει να υποστηρίξει τη Μολδαβία με χρηματοδότηση και ενεργειακή βοήθεια - όχι μόνο με λόγια και πολιτικές χειρονομίες.

Τόσο η κυβέρνηση της Γεωργίας όσο και η κυβέρνηση της Λευκορωσίας φέρεται να έχουν πραγματοποιήσει μια φιλορωσική πολιτική στροφή τα τελευταία χρόνια.

Στη συνέχεια, ο Ζελένσκι αναφέρθηκε στην απόπειρα δολοφονίας του Αμςρικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και στη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Ο Ουκρανός ηγέτης αναφέρθηκε επίσης στην Ιρίνα Ζαρούτσκα, μια Ουκρανή γυναίκα που πρόσφατα δολοφονήθηκε με μαχαίρι στις ΗΠΑ. «Σχεδόν κάθε μέρα, όταν ανοίγουμε τις ειδήσεις, βλέπουμε νέα για βίαιες επιθέσεις», τόνισε. «Τα περισσότερα αφορούν όπλα με τα οποία είμαστε εξοικειωμένοι, αλλά τα όπλα εξελίσσονται ταχύτερα από την ικανότητά μας να αμυνθούμε», προειδοποίησε ο Ζελένσκι.

Ο ηγέτης της Ουκρανίας υπονόησε ότι «δεκάδες χιλιάδες» άνθρωποι γνωρίζουν πλέον πώς να χρησιμοποιούν drones για να σκοτώνουν, εξαιτίας του πολέμου της Ρωσίας.

Διερωτήθηκε για το τι θα συμβεί αν τα drones γίνουν πιο ευρέως διαθέσιμα, αναφερόμενος στις πρόσφατες ρωσικές εισβολές σε εναέριους χώρους άλλων κρατών.

«Ο κόσμος κινείται πολύ αργά για να προστατεύσει τον εαυτό του. Είναι θέμα χρόνου μέχρι τα drones να πολεμούν drones... από μόνα τους, πλήρως αυτόνομα. Ζούμε τώρα την πιο καταστροφική κούρσα εξοπλισμών στην ιστορία της ανθρωπότητας ως αποτέλεσμα της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε. Λόγω αυτού, ο Ζελένσκι ζήτησε τη θέσπιση «παγκόσμιων κανόνων» σχετικά με τον τρόπο χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ακόμη στην ομιλία του ότι η Ουκρανία δεν διαθέτει τους «μεγάλους πυραύλους που οι δικτάτορες λατρεύουν να επιδεικνύουν στις παρελάσεις» και πρόσθεσε ότι η χώρα του δεν είχε άλλη επιλογή από το να κατασκευάσει drones «για να πρστατευσουμε το δικαίωμά μας στη ζωή».

Η Ουκρανία δεν διαθέτει μεγάλο στόλο, συνέχισε, αλλά «έχει επιτυχίες στη Μαύρη Θάλασσα. Επειδή η Ρωσία δεν μας άφησε άλλη επιλογή».

Μιλώντας για τα υπόγεια σχολεία και τα καταφύγια που έχουν κατασκευαστεί σε όλη την Ουκρανία, ο Ζελένσκι έθεσε ένα ερώτημα στα μέλη των Ηνωμένων Εθνών: «Έχετε παρόμοια προστασία από απειλές στη χώρα σας;». «Τα πράγματα είναι απλά», είπε. «Το να σταματήσουμε τον Πούτιν τώρα είναι φθηνότερο από το να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε τα λιμάνια ή τα πλοία του κόσμου αργότερα. Είναι ευκολότερο από μια παγκόσμια κούρσα εξοπλισμών».

Ο πόλεμος έχει ήδη επηρεάσει «πάρα πολλούς ανθρώπους», συνέχισε ο Ζελένσκι, τονίζοντας ότι η ευθύνη για την ανάληψη δράσης βαραίνει πλέον τους ηγέτες του κόσμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ακόμη ότι είναι ευθύνη των παρευρισκόμενων στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να διασφαλίσουν ότι θα επιστραφούν σπίτια τους απαχθέντα παιδιά, να απελευθερωθούν οι αιχμάλωτοι πολέμου και να επιστρέψουν οι όμηροι.

Στα τελευταία λεπτά της ομιλίας του, ο Ζελένσκι αναφέρθηκε και στην «καλή συνάντηση» χθες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι εκτιμά την υποστήριξη της Ουάσιγκτον αλλά ότι: «τελικά, η ειρήνη εξαρτάται από όλους μας».

«Μην παραμένετε σιωπηλοί ενώ η Ρωσία συνεχίζει να παρατείνει αυτόν τον πόλεμο, παρακαλώ εκφράστε την καταδίκη σας», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι τελείωσε την ομιλία του με την έκφραση «Slava Ukraini», που σημαίνει «Δόξα στην Ουκρανία».

Οι Ρώσοι εκπρόσωποι απέφυγαν να κοιτάξουν κατευθείαν τον Ζελένσκι

Σύμφωνα με το BBC, υπήρχαν Ρώσοι εκπρόσωποι στην αίθουσα κατά την ομιλία του Ζελένσκι, αλλά απέφυγαν να τον κοιτάξουν κατευθείαν.

Το πρωί ώρα Νέας Υόρκης, η αίθουσα δεν είναι γεμάτη, όπως θα ήθελε ο Ζελένσκι, αλλά ο Ουκρανός πρόεδρος εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να μεταδώσει το μήνυμά του, σχολιάζει το BBC.

Αναφέρθηκε στρατηγικά στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, που ήταν στενός συνεργάτης του Τραμπ, κάτι που προκάλεσε θετικά νεύματα από τους Αμερικανούς εκπροσώπους.

Πηγή: skai.gr

