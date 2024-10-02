Λογαριασμός
Πάνω από 100 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο στο Ισραήλ μέσα σε λίγη ώρα - Δείτε βίντεο

Ένα άτομο υπέστη ελαφρά τραύματα από θραύσματα κατά τη διάρκεια των επιθέσεων στη Δυτική Γαλιλαία, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν άλλες αναφορές για τραυματισμούς

Λίβανος

Σε τρεις περιοχές του βόρειου Ισραήλ ήχησαν σειρήνες το απόγευμα της Τετάρτης, με τον ισραηλινό στρατό να αναφέρει ότι πάνω από 100 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν στη Δυτική Γαλιλαία από τον Λίβανο, οι οποίες έπεσαν όλες σε ανοιχτές περιοχές.

Δύο ακόμη πύραυλοι εκτοξεύτηκαν στο Avivim, πλήττοντας επίσης ανοιχτές περιοχές, ανέφεραν οι IDF.

Ένα άτομο υπέστη ελαφρά τραύματα από θραύσματα κατά τη διάρκεια των επιθέσεων στη Δυτική Γαλιλαία, είπαν οι γιατροί. Δεν υπάρχουν άλλες αναφορές για τραυματισμούς.

TAGS: Ισραήλ Λίβανος Κρίση στη Μέση Ανατολή Χεζμπολάχ
