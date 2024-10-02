Σε τρεις περιοχές του βόρειου Ισραήλ ήχησαν σειρήνες το απόγευμα της Τετάρτης, με τον ισραηλινό στρατό να αναφέρει ότι πάνω από 100 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν στη Δυτική Γαλιλαία από τον Λίβανο, οι οποίες έπεσαν όλες σε ανοιχτές περιοχές.

🔴יירוטים הצפון בעקבות ירי הרקטות מלבנון🔴

כבוד להגנה האווירית ❤️🇮🇱🫡 pic.twitter.com/fKRWvlwwuf October 2, 2024

Δύο ακόμη πύραυλοι εκτοξεύτηκαν στο Avivim, πλήττοντας επίσης ανοιχτές περιοχές, ανέφεραν οι IDF.

#BREAKING



Fires broke out in Tuba-Zangariyye, northeast of Tiberias in northern Israel, following a barrage of rockets was launched from Lebanon. pic.twitter.com/FXwqRRfdq8 — ❀ N ✿ (@8zal) October 2, 2024

Ένα άτομο υπέστη ελαφρά τραύματα από θραύσματα κατά τη διάρκεια των επιθέσεων στη Δυτική Γαλιλαία, είπαν οι γιατροί. Δεν υπάρχουν άλλες αναφορές για τραυματισμούς.

Πηγή: skai.gr

