Κατέρρευσε η «Αψίδα των Εραστών» ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η βραχώδης δομή γνωστή ως «Αψίδα των Εραστών» στις ακτές της Αδριατικής στην Ιταλία κατέρρευσε ανήμερα της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου, μετά από ημέρες κακοκαιρίας.

Η αψίδα, που βρισκόταν στο Σαντ’ Αντρέα κοντά στην πόλη Μελεντούνιο στην Απουλία, αποτελούσε γνωστό τουριστικό αξιοθέατο και αγαπημένο φόντο για προτάσεις γάμου.

Ο δήμαρχος του Μελεντούνιο, Μαουρίτσιο Κιστερνίνο, χαρακτήρισε την κατάρρευση ως «ένα πολύ σκληρό πλήγμα» για την εικόνα της περιοχής και τον τουρισμό, ενώ οι τοπικοί αξιωματούχοι εξέδωσαν προειδοποιήσεις για πιθανό κίνδυνο και άλλων τμημάτων της εύθραυστης ακτογραμμής.

⁠Μια διάσημη βραχώδης δομή στις ακτές της Αδριατικής, στην Ιταλία, γνωστή ως η «Αψίδα των Εραστών», κατέρρευσε ανήμερα της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου, έπειτα από ημέρες κακοκαιρίας, οδηγώντας Ιταλούς αξιωματούχους να εκδώσουν προειδοποιήσεις πως και άλλα τμήματα της εύθραυστης ακτογραμμής θα μπορούσαν να κινδυνεύουν.

Η φυσική αυτή αψίδα στο Σαντ’ Αντρέα, κοντά στην πόλη Μελεντούνιο, στο νότιο τμήμα της Απουλίας, αποτελούσε εδώ και καιρό ένα δημοφιλές φόντο για προτάσεις γάμου και τουριστικές φωτογραφίες.

«Πρόκειται για ένα ανεπιθύμητο δώρο της Ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου», δήλωσε ο δήμαρχος του Μελεντούνιο Μαουρίτσιο Κιστερνίνο στην εφημερίδα Corriere Salentino, χαρακτηρίζοντας την κατάρρευση «ένα πολύ σκληρό πλήγμα» για την εικόνα της περιοχής και τον τουρισμό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ισχυρές βροχοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι και θαλασσοταραχή έπληξαν για ημέρες τις ακτές και εντέλει κατέστρεψαν την αψίδα. «Η φύση πήρε πίσω ό,τι δημιούργησε», τόνισε.

Αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι άλλα τμήματα της βραχώδους ακτογραμμής θα μπορούσαν επίσης να καταρρεύσουν, με ρωγμές να είναι πλέον ορατές κατά μήκος του γκρεμού, υπογραμμίζοντας την ολοένα και μεγαλύτερη απειλή της διάβρωσης των ακτών.

Εβδομάδες σφοδρής κακοκαιρίας φέτος έχουν προκαλέσει ζημιές ύψους πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ στη νότια Ιταλία, μεταξύ άλλων μια κατολίσθηση που ανάγκασε περισσότερους από 1.500 ανθρώπους να εκκενώσουν τα σπίτια τους στην πόλη Νισέμι, στη Σικελία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

