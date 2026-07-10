ΟΗΕ: Πάνω από 1.000.000 γυναίκες έχουν χάσει την πρόσβασή τους σε ανθρωπιστική βοήθεια

Τουλάχιστον 1 εκατομμύριο γυναίκες έχουν χάσει την πρόσβασή τους σε ανθρωπιστική βοήθεια και άλλες ζωτικής σημασίας υπηρεσίες εξαιτίας των περικοπών στη χρηματοδότηση κατά τους τελευταίους 18 μήνες, ανακοίνωσε την η υπηρεσία του ΟΗΕ για τις γυναίκες, UN Women.

Η UN Women αναφέρει ότι το 84% των γυναικείων οργανώσεων που συμμετείχαν σε έρευνά της δήλωσαν πως οι ανάγκες έχουν αυξηθεί από τον Ιανουάριο του 2025, όταν η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) στις Ηνωμένες Πολιτείες ανέλαβε καθήκοντα και προχώρησε σε περικοπές της ξένης αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Κάθε δολάριο που αφαιρείται από τις οργανώσεις γυναικών είναι ένα δολάριο λιγότερο για τις επιζώσες σεξουαλικής βίας που συνδέεται με συγκρούσεις, για τις εκτοπισμένες μητέρες, για τα κορίτσια που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το σχολείο και για τις κοινότητες που αγωνίζονται να επιβιώσουν», δήλωσε η Σοφία Κάλτορπ, επικεφαλής ανθρωπιστικής δράσης της UN Women.

Σχεδόν το 90% των οργανώσεων που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ότι πλέον αδυνατούν να ανταποκριθούν στις σημερινές ανάγκες, ενώ μία στις πέντε εκτιμά ότι θα αναγκαστεί να αναστείλει προσωρινά ή να διακόψει οριστικά τη λειτουργία της μέσα στον επόμενο χρόνο.

«Η UN Women μίλησε με 855 οργανώσεις γυναικών που δραστηριοποιούνται σε 52 χώρες, οι οποίες μας ανέφεραν ότι γυναίκες και κορίτσια στερούνται πλέον υποστήριξης εξαιτίας των περικοπών στη χρηματοδότηση, οι οποίες αποδυναμώνουν ή διαλύουν τις οργανώσεις τους», δήλωσε η Κάλτορπ σε δημοσιογράφους στη Γενεύη.

«Γνωρίζουμε ότι αυτός ο αριθμός, τουλάχιστον 1 εκατομμύριο γυναίκες και κορίτσια, είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου», πρόσθεσε.

Η UN Women ανέφερε επίσης ότι τα περιστατικά σεξουαλικής βίας που συνδέονται με ένοπλες συγκρούσεις διπλασιάστηκαν την περασμένη χρονιά. Παράλληλα, επικαλέστηκε πρόσφατη έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), σύμφωνα με την οποία η αναπτυξιακή βοήθεια μειώθηκε σχεδόν κατά 25% πέρυσι, στα 174 δισεκατομμύρια δολάρια, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση που έχει σημειωθεί ποτέ.

«Χωρίς άμεση δράση, οι οργανώσεις που κράτησαν ζωντανές τις γυναίκες και τα κορίτσια στις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις του κόσμου κινδυνεύουν να γίνουν ακόμη ένα θύμα του πολέμου», δήλωσε η Κάλτορπ.

Πολλοί οργανισμοί του ΟΗΕ έχουν προχωρήσει τους τελευταίους 18 μήνες σε χιλιάδες απολύσεις και σε περικοπές προγραμμάτων βοήθειας σε όλο τον κόσμο, μετά τη μείωση της χρηματοδότησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους μεγάλους δωρητές.

Στο πλαίσιο της μεταρρυθμιστικής πρωτοβουλίας UN80, ο ΟΗΕ εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο συγχώνευσης της UN Women με την UNFPA, την υπηρεσία του ΟΗΕ για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία.

Πηγή: skai.gr

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