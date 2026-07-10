Τις άγριες διαθέσεις του ενόψει και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ανοικτού στίβου που θα λάβει χώρα σε έναν μήνα στο Μπέρμιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου (10-16/08) έδειξε το βράδυ της Παρασκευής (10/07) ο φοβερός και τρομερός, Μίλτος Τεντόγλου!

Ο 28χρονος δις χρυσός Ολυμπιονίκης, πραγματοποίησε στο Μονακό τον κορυφαίο - ίσως - αγώνα της σπουδαίας καριέρας του, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Diamond League του Πριγκιπάτου!

Παρά το γεγονός πως στο «Stade Louis II» βρέθηκε όλη η «αφρόκρεμα» του παγκόσμιου μήκους, ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν ένα... σκαλί πάνω από τον ανταγωνισμό, κυριαρχώντας απόλυτα και δείχνοντας σε εκπληκτική κατάσταση!

Χαρακτηριστικό της απίθανης εμφάνισής του ήταν το γεγονός πως έβγαλε τέσσερα άλματα άνω των 8,47μ. (!), σπάζοντας μέσα στον αγώνα δύο φορές την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο!

Σε μια εμφάνιση που θα μπει στα βιβλία της ιστορίας του αθλήματος, ο Μίλτος Τεντόγλου «πέταξε» στα 8,61 μέτρα και μάλιστα στην έκτη και τελευταία του προσπάθεια, αγγίζοντας το προσωπικό του ρεκόρ, τα 8,65μ. από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης το 2024, πλησιάζοντας το «στοιχειωμένο» Πανελλήνιο ρεκόρ του Λούη Τσάτουμα με τα 8,66μ. από το 2007!

Θυμίζουμε πως μέχρι σήμερα, το φετινό ρεκόρ του Τεντόγλου ήταν τα 8,49μ. που έκανε στις 29 Μαΐου στο διεθνές μίτινγκ της Κύπρου, ενώ, η κορυφαία επίδοση της καριέρας του ήταν τα 8,65μ. στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Ρώμης το 2024!



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