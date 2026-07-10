Ζελένσκι: Συγκροτούμε ειδική διοίκηση για πλήγματα βαθιά στη Ρωσία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι συγκροτεί μια χωριστή ειδική διοίκηση για να εστιάσει στα πλήγματα της Ουκρανίας βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας, και ότι επίσης συγκροτεί νέες δυνάμεις ταχείας αντίδρασης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν ομάδες κρούσης και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Η διοίκηση αυτή θα πρέπει να εστιάσει το εκατό τοις εκατό των διαθέσιμων πόρων της στη μείωση της πολεμικής ικανότητας της Ρωσίας ακόμα περισσότερο», δήλωσε ο Ζελένσκι στη βραδινή του ομιλία προς το έθνος.

Russia’s gasoline crisis is deepening – quite justly – in response to Putin’s reluctance to end this war. We have put forward proposals on how to bring peace closer, and we have support not only among our partners around the world, but also within Putin’s own circle. They… pic.twitter.com/vVwIdfRMS4 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 10, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.