Η κυβέρνηση της Αρμενίας ενέκρινε σήμερα νομοσχέδιο το οποίο καλεί τη χώρα, που κάποτε αποτελούσε μέρος της Σοβιετικής Ένωσης, να υποβάλει αίτηση ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Αρμενία τα τελευταία χρόνια έχει εμβαθύνει τους δεσμούς της με τη Δύση εις βάρος των παραδοσιακά στενών σχέσεών της με τη Μόσχα, την οποία έχει κατηγορήσει ότι απέτυχε να την υπερασπιστεί από τον μακροχρόνιο αντίπαλο της το Αζερμπαϊτζάν.

Το νομοσχέδιο καταρτίστηκε μετά από μια επιτυχημένη αίτηση.

Σε έγγραφο που είδε το Reuters, φαίνεται ότι η κυβέρνηση υποστήριξε την εισήγηση του νομοσχεδίου στο κοινοβούλιο, λέγοντας ότι θα αποτελέσει «την αρχή της ενταξιακής διαδικασίας της Δημοκρατίας της Αρμενίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Οι Βρυξέλλες δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα για να σχολιάσουν το θέμα.

Τρεις άλλες χώρες που ανήκαν στην Σοβιετική Ένωση, η Εσθονία , Λετονία και Λιθουανία, εντάχθηκαν στην ΕΕ μετά από μια μακροχρόνια διαδικασία διαπραγματεύσεων που απαιτούσε τον εναρμονισμό με την νομοθεσία της ΕΕ, μεταξύ άλλων ζητημάτων.

Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν, υπογράμμισε χθες στο υπουργικό συμβούλιο ότι η κοινή γνώμη δεν πρέπει να αναμένει μια ταχεία ένταξη και ότι αυτή σε κάθε περίπτωση απαιτεί να εγκριθεί με δημοψήφισμα.

Το 2023 ο Πασινιάν μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο είχε πει ότι η Αρμενία είναι έτοιμη να προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερο την ΕΕ, αν και απέφυγε να υποστηρίξει την πλήρη ένταξη.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ρωσία χρειάζεται να αντιλαμβάνεται τη στάση των Βρυξελλών και ότι η Αρμενία δεν μπορεί να γίνει μέλος της ΕΕ ενώ παραμένει μέλος της Ευρωασιατικής Οικονομικής Ένωσης, που είναι μια οικονομική ένωση στην οποία συμμετέχουν χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης μετά την διάλυση της.

Παρότι οι σχέσεις της Αρμενίας με την ΕΕ είναι θερμές, η ένταξη της δεν θα είναι εύκολη.

Η περίκλειστη, ορεινή χώρα των 2,7 εκατομμυρίων κατοίκων δεν έχει κοινά σύνορα με την ΕΕ και βρίσκεται σε σύγκρουση με το Αζερμπαϊτζάν, σημαντικό προμηθευτή φυσικού αερίου των χωρών της ΕΕ, από τα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Το 2023 το Αζερμπαϊτζάν εξαπέλυσε μια αστραπιαία επίθεση για να ανακτήσει τον έλεγχο της αποσχισθείσας περιοχής του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, η οποία διοικείτο για περισσότερες από τρεις δεκαετίες από την αρμενική πλειοψηφία με την υποστήριξη του Ερεβάν, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός της να εγκαταλείψει το έδαφος.

Αυτή την εβδομάδα, ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ δήλωσε ότι η Αρμενία αποτελεί «φασιστική» απειλή που πρέπει να καταστραφεί, με το Ερεβάν να δηλώνει ότι ότι η θέση αυτή του Μπακού μπορεί να αποτελέσει προοίμιο νέας σύγκρουσης.

