Στο Βερολίνο ο Ζελένσκι για συνομιλίες με τον καγκελάριο Σολτς

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφθασε χθες Δευτέρα το βράδυ στο Βερολίνο για συνομιλίες με τον γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς και για να συμμετάσχει σε σύνοδο για την ανοικοδόμηση της χώρας του, ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω X.

«Ο καγκελάριος Σολτς και εγώ θα συζητήσουμε τη συνέχιση της αμυντικής βοήθειας, την επέκταση του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας και την κοινή παραγωγή όπλων», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι.

Η γερμανική κυβέρνηση ενέκρινε πρόσφατα τη χρήση από τον ουκρανικό στρατό όπλων γερμανικής κατασκευής για να πλήττονται στόχοι στο έδαφος της Ρωσίας, κάτι που δίσταζε να κάνει, όπως και άλλες δυτικές χώρες, εκφράζοντας ανησυχίες περί κλιμάκωσης.

Μετά τη ρωσική εισβολή στην ουκρανική επικράτεια τον Φεβρουάριο του 2022, η Γερμανία ενταφίασε την παραδοσιακά ειρηνιστική στάση της κι έχει μετατραπεί στον δεύτερο κυριότερο προμηθευτή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία σε απόλυτες τιμές, πίσω μόνο από τις ΗΠΑ.

Ο κ. Ζελένσκι θα συμμετάσχει σήμερα και αύριο σε σύνοδο για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, στην οποία θα είναι παρόντες αντιπρόσωποι κυβερνήσεων, συμπεριλαμβανομένων δέκα πρωθυπουργών, καθώς και ιδιωτικών εταιρειών. «Η πρώτη μας προτεραιότητα θα είναι επείγουσες λύσεις για τον ουκρανικό τομέα της ενέργειας», τόνισε ο ουκρανός πρόεδρος.

«Θα συναντηθώ επίσης με τον ομοσπονδιακό πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαϊερ και την πρόεδρο της Bundestag (σ.σ. της ομοσπονδιακής κάτω Βουλή) Μπέρμπελ Μπας», και επίσης «θα επισκεφθώ στρατιωτική βάση όπου εκπαιδεύονται στρατιώτες μας», πρόσθεσε.

Ο κ. Ζελένσκι αναμένεται το Σάββατο και την Κυριακή στην Ελβετία για να συμμετάσχει σε «σύνοδο υψηλού επιπέδου για την ειρήνη στην Ουκρανία» με τη συμμετοχή 90 και πλέον χωρών και οργανισμών, πάντως όχι της Ρωσίας, ούτε της Κίνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

