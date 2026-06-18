Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Θα μπορούσε μία περιφέρεια περίπου 75.000 ψηφοφόρων να καθορίσει ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου; Πριν από λίγους μήνες η απάντηση μάλλον θα ήταν αρνητική. Πλέον, όμως, θεωρείται σχεδόν δεδομένο.

Ο λόγος για το Μέικερφιλντ στη βορειοδυτική Αγγλία όπου ο δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ διεκδικεί την ψήφο των πολιτών και μαζί με αυτήν την επιστροφή του στο βρετανικό κοινοβούλιο. Εφόσον τα καταφέρει - και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα το κάνει - αναμένεται να αμφισβητήσει την ηγεσία του Κιρ Στάρμερ στο Εργατικό Κόμμα και κατά συνέπεια στον πρωθυπουργικό θώκο.

Οι συγκεκριμένες αναπληρωματικές εκλογές θεωρούνται από πολλούς ως οι πιο σημαντικές στη σύγχρονη βρετανική πολιτική ιστορία.

Οι κάλπες άνοιξαν στις 7 το πρωί (τοπική ώρα) και θα κλείσουν στις 10 το βράδυ.

Λίγο αργότερα θα ξεκινήσει η καταμέτρηση και νωρίς το πρωί της Παρασκευής το αποτέλεσμα θα είναι ξεκάθαρο. Μια νίκη του Μπέρναμ θα καταφέρει το τελειωτικό χτύπημα στην ήδη κλονισμένη πρωθυπουργία του Κιρ Στάρμερ και θα χαράξει μια νέα πορεία για τη βρετανική πολιτική.

Σε αυτό το σενάριο, ο πρωθυπουργός θα βρεθεί αντιμέτωπος με ένα κρίσιμο Σαββατοκύριακο, καλούμενος να αποφασίσει αν θα παλέψει για τη θέση του ή αν θα ενδώσει στα αιτήματα του Μπέρναμ για μια ομαλή μεταβίβαση της εξουσίας.

Η πίεση προς τον Στάρμερ να αποχωρήσει θα είναι ασφυκτική, καθώς αρκετοί βουλευτές των Εργατικών θεωρούν ήδη ότι η θητεία του έχει φτάσει στο τέλος της.

Αν ο Μπέρναμ ηττηθεί, τότε το κυβερνών κόμμα κινδυνεύει να βυθιστεί στο απόλυτο χάος.

«Θέλω να έχει έναν σημαντικό ρόλο στην κυβέρνηση», δήλωσε ο Στάρμερ στο Sky News. «Υπήρξε ένας φανταστικός δήμαρχος στο Μάντσεστερ και αν επιστρέψει στο κοινοβούλιο - ελπίζω να κερδίσει στις ενδιάμεσες εκλογές - θα είναι ένα φανταστικό πλεονέκτημα για το κόμμα μας και για τη χώρα».

Το μόνο πρόβλημα με όλα αυτά είναι ότι... ο Μπέρναμ δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για κάποιον «σημαντικό ρόλο» εκτός από αυτόν που κατέχει αυτή τη στιγμή ο Στάρμερ.

«Το πλεονέκτημα που έχει ο Άντι είναι ο αέρας αλλαγής, καθώς δεν έχει ταυτιστεί με τις αποτυχίες της κυβέρνησης», δήλωσε στενός συνεργάτης του, όπως γράφει η εφημερίδα Manchester Evening News.

Προσπαθώντας να ανακόψει τη δυναμική αυτή, ο Στάρμερ υποστήριξε πως, αν ο Μπέρναμ κερδίσει, το Εργατικό Κόμμα θα πρέπει να επικεντρωθεί στις επικείμενες εκλογές για τη δημαρχία του Μάντσεστερ και όχι σε μια κούρσα διαδοχής. Το στρατόπεδο του Μπέρναμ, ωστόσο, κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να βάλει τεχνητά εμπόδια.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι δεν πρέπει να γίνουν εκλογές ηγεσίας. «Η ιστορία, ιδιαίτερα με την προηγούμενη κυβέρνηση, δείχνει ότι αυτός δεν είναι ένας επιτυχημένος τρόπος για να λειτουργεί μια κυβέρνηση».

Όπως πρόσθεσε, «δεν νιώθω θυμό, δεν νιώθω πικρία. Υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι είναι απίστευτο προνόμιο να είμαι ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, να βρίσκομαι εδώ και να μιλάω με παγκόσμιους ηγέτες για μερικά από τα μεγαλύτερα ζητήματα της εποχής, να μπορώ να υπηρετώ τη χώρα μου, να αντιμετωπίζω τα δύσκολα ζητήματα».

Τι προηγήθηκε

Πριν φτάσουμε στις σημερινές αναπληρωματικές εκλογές, προηγήθηκε μια αλυσίδα πολιτικών εξελίξεων που οδήγησε από τον εκλογικό θρίαμβο των Εργατικών τον Ιούλιο του 2024 στην εσωκομματική κρίση το 2026.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι έπεσε τον Μάιο του 2026, μετά τις μεγάλες απώλειες του Εργατικού Κόμματος στις τοπικές εκλογές.

Το αποτέλεσμα προκάλεσε κρίση ηγεσίας, με σχεδόν 100 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος να ζητούν ανοιχτά την παραίτηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ή τη δημιουργία χρονοδιαγράμματος αποχώρησής του.

Για να μπορέσει ο Άντι Μπέρναμ (δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ) να αμφισβητήσει τον Στάρμερ και να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος, οι κανόνες υπαγόρευαν ότι έπρεπε υποχρεωτικά να είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Στις 14 Μαΐου 2026, ο Τζος Σάιμονς, εκλεγμένος βουλευτής των Εργατικών στο Μέικερφιλντ από το 2024, ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη Βουλή των Κοινοτήτων.

Ο Σάιμονς δήλωσε πως παραδίδει την έδρα του αποκλειστικά για να δώσει την ευκαιρία στον Μπέρναμ να επιστρέψει στο κοινοβούλιο.

Πρόκειται για μια σπάνια πολιτική κίνηση. Είναι η πρώτη φορά από το 1965 που ένας Βρετανός βουλευτής παραιτείται με μοναδικό σκοπό να δημιουργήσει κενή θέση για κάποιο άλλο πρόσωπο που δεν βρίσκεται στο κοινοβούλιο.

Η κάθοδος του Μπέρναμ χρειάστηκε να ξεπεράσει εσωκομματικά εμπόδια. Ως εν ενεργεία δήμαρχος, απαιτούνταν ειδική έγκριση από την Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή (NEC) του Εργατικού Κόμματος. Η ίδια επιτροπή είχε μπλοκάρει αντίστοιχη προσπάθεια να θέσει υποψηφιότητα στις αναπληρωματικές εκλογές του Γκόρτον και Ντέντον μόλις τον Φεβρουάριο του 2026.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, μέσα στο κλίμα αμφισβήτησης της κυβέρνησης και με τη δημόσια στήριξη κορυφαίων στελεχών, η NEC άναψε το πράσινο φως.

Τέσσερις ημέρες αργότερα, ο Μπέρναμ χρίστηκε επίσημα υποψήφιος, ανοίγοντας τον δρόμο για τη σημερινή εκλογική μάχη.

Πηγή: skai.gr

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