Ζιζέλ Πελικό: Σύσσωμη η Γαλλία ευχαριστεί τη γυναίκα - σύμβολο του θάρρους

Σύσσωμοι οι πολιτικοί της Γαλλίας χαιρέτισαν χθες, Πέμπτη, το «θάρρος» της Ζιζέλ Πελικό, μετά την ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου της Αβινιόν, με την οποία ολοκληρώθηκε η δίκη για μια υπόθεση που είχε προκαλέσει σοκ και αποτροπιασμό τόσο στη Γαλλία όσο και διεθνώς.

Εκτός από τον πρώην σύζυγό της, τον 72χρονο Ντομινίκ Πελικό, το δικαστήριο έκρινε ενόχους και τους 50 συγκατηγορούμενούς του για βιασμό, απόπειρα βιασμού ή σεξουαλική επίθεση, επιβάλλοντάς τους ποινές από φυλάκιση τριών ετών ως 15 χρόνια κάθειρξη.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ευχαρίστησε σήμερα τη Ζιζέλ Πελικό για το «θάρρος» της, εκτιμώντας ότι «άνοιξε τον δρόμο» για τις επόμενες γυναίκες, μετά την καταδίκη του πρώην συζύγου της σε 20 χρόνια κάθειρξη επειδή επί σχεδόν μία δεκαετία τη νάρκωνε και τη βίαζε, ενώ προσκαλούσε και ξένους να τη βιάσουν.

«Ευχαριστούμε, Ζιζέλ Πελικό. Για τη δικαιοσύνη στο όνομα της οποίας αντιμετωπίσατε αυτή τη δοκιμασία με το κεφάλι ψηλά», έγραψε ο Μακρόν στο Χ.

Merci Gisèle Pélicot.



Pour ce mot de justice au nom duquel vous avez affronté l’épreuve tête haute.



Pour les femmes, qui ont pour toujours une éclaireuse pour parler et lutter.



Pour nous tous, car votre dignité et votre courage ont ému et inspiré la France et le monde. pic.twitter.com/6203dON8t4 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 20, 2024

«Για όλους εμάς, διότι η αξιοπρέπεια και το θάρρος σας συγκίνησαν και ενέπνευσαν τη Γαλλία και τον κόσμο», υπογράμμισε ο πρόεδρος, ευχαριστώντας τη Ζιζέλ Πελικό και «για τις γυναίκες, οι οποίες θα έχουν πάντα κάποια που τους άνοιξε τον δρόμο για να μιλήσουν και να αγωνιστούν».

Η 72χρονη Ζιζέλ Πελικό έχει αναχθεί σε σύμβολο του γυναικείου θάρρους και προσωπικότητα του φεμινισμού, αφού αρνήθηκε να διεξαχθεί η δίκη κεκλεισμένων των θυρών, όπως έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τα θύματα βιασμού. Στόχος της, όπως είχε δηλώσει, «να αλλάξει στρατόπεδο η ντροπή».



