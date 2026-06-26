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Σοκ στο Πεκίνο: Πρόσκρουση μικρού αεροσκάφους στον ψηλότερο ουρανοξύστη της πόλης - Δείτε βίντεο

Δραματικά πλάνα από το Πεκίνο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν συντρίμμια να πέφτουν από τον πύργο των 109 ορόφων

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Πεκίνο

Ένα μικρό αεροσκάφος φάνηκε να προσκρούει στο ψηλότερο κτίριο της πρωτεύουσας της Κίνας το απόγευμα της Παρασκευής, σε ένα σοκαριστικό περιστατικό σε μία από τις πιο οχυρωμένες πόλεις του κόσμου.

Δραματικά πλάνα από το Πεκίνο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν συντρίμμια να πέφτουν από τον 109 ορόφων πύργο CITIC Tower, γνωστό και ως China Zun, καθώς και ένα τμήμα της ουράς του αεροπλάνου και ένα σπασμένο παράθυρο ενός ταξί στο έδαφος.

Το αεροσκάφος καταστράφηκε ολοσχερώς κατά την πρόσκρουση, και τα συντρίμμια του μαζί με μικρές εστίες φωτιάς έπεσαν κοντά στην ανατολική είσοδο του πύργου. Το κτίριο εκκενώθηκε.

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές αναφορές, επέβαινε ένας πιλότος. Οι πληροφορίες σχετικά με θύματα ή τραυματισμούς δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα.

Τα αίτια της συντριβής βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Από την 1η Μαΐου, η κινεζική πρωτεύουσα είναι ουσιαστικά ελεύθερη από drone βάσει σαρωτικών νέων κανόνων. Οι κάτοικοι δεν επιτρέπεται να αγοράζουν, να νοικιάζουν ή να πετούν drone χωρίς κυβερνητική έγκριση εντός της εκτεταμένης δικαιοδοσίας της πόλης.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Πεκίνο Συντριβή αεροσκάφους ουρανοξύστης
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