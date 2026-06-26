Ένα μικρό αεροσκάφος φάνηκε να προσκρούει στο ψηλότερο κτίριο της πρωτεύουσας της Κίνας το απόγευμα της Παρασκευής, σε ένα σοκαριστικό περιστατικό σε μία από τις πιο οχυρωμένες πόλεις του κόσμου.

Δραματικά πλάνα από το Πεκίνο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν συντρίμμια να πέφτουν από τον 109 ορόφων πύργο CITIC Tower, γνωστό και ως China Zun, καθώς και ένα τμήμα της ουράς του αεροπλάνου και ένα σπασμένο παράθυρο ενός ταξί στο έδαφος.

A small aircraft crashed into Beijing’s tallest skyscraper



In Beijing, a light aircraft, the Sunward SA60L Aurora, crashed into the CITIC Tower (China Zun), the tallest building in the Chinese capital.



The aircraft was completely destroyed on impact, and its wreckage and small… pic.twitter.com/lv8K49D8l7 — NEXTA (@nexta_tv) June 26, 2026

Το αεροσκάφος καταστράφηκε ολοσχερώς κατά την πρόσκρουση, και τα συντρίμμια του μαζί με μικρές εστίες φωτιάς έπεσαν κοντά στην ανατολική είσοδο του πύργου. Το κτίριο εκκενώθηκε.

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές αναφορές, επέβαινε ένας πιλότος. Οι πληροφορίες σχετικά με θύματα ή τραυματισμούς δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα.

Τα αίτια της συντριβής βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Από την 1η Μαΐου, η κινεζική πρωτεύουσα είναι ουσιαστικά ελεύθερη από drone βάσει σαρωτικών νέων κανόνων. Οι κάτοικοι δεν επιτρέπεται να αγοράζουν, να νοικιάζουν ή να πετούν drone χωρίς κυβερνητική έγκριση εντός της εκτεταμένης δικαιοδοσίας της πόλης.

Πηγή: skai.gr

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