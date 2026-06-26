ΗΑΕ: Έληξε ο συναγερμός για πιθανή πυραυλική απειλή

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξέδωσαν προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών για πιθανή πυραυλική απειλή, χωρίς να δοθούν περισσότερες πληροφορίες για την προέλευση ή τη φύση του κινδύνου.

Ωστόσο, λίγο αργότερα με νέο προειδοποιητικό μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών, οι αρχές ενημέρωσαν ότι ο κίνδυνος έχει παρέλθει και η κατάσταση είναι πλέον ασφαλής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.