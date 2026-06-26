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ΗΑΕ: Έληξε ο συναγερμός για πιθανή πυραυλική απειλή

Τα ΗΑΕ εξέδωσαν νωρίτερα προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών για πιθανή πυραυλική απειλή

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HAE

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξέδωσαν προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών για πιθανή πυραυλική απειλή, χωρίς να δοθούν περισσότερες πληροφορίες για την προέλευση ή τη φύση του κινδύνου.

Ωστόσο, λίγο αργότερα με νέο προειδοποιητικό μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών, οι αρχές ενημέρωσαν ότι ο κίνδυνος έχει παρέλθει και η κατάσταση είναι πλέον ασφαλής.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: ΗΑΕ Κρίση στη Μέση Ανατολή Ιράν
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