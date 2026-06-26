Πιο κοντά έρχονται Γαλλία και Ιταλία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ιταλία και η Γαλλία αποφάσισαν σε διακυβερνητική διάσκεψη στην Κυανή Ακτή να ενισχύσουν τη συνεργασία τους, παρά τις παρελθούσες διαφορές.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, και ο Γάλλος πρόεδρος συμφώνησαν να εστιάσουν στη συνεργασία στους τομείς της άμυνας, όπως το πυραυλικό σύστημα Samp-T, και στη διαστημική τεχνολογία.

Οι δύο χώρες προγραμματίζουν διεθνή διάσκεψη για τη στήριξη του Λιβάνου μετά τη λήξη της αποστολής Unifil, με στόχο την παροχή αρωγής στη χώρα αυτή.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ως γνωστόν αντιμετωπίζει μια σαφώς δύσκολη φάση στις σχέσεις της με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Με μεγάλη δόση πολιτικού ρεαλισμού επέλεξε, λοιπόν, να προσπαθήσει να ξεπεράσει, μαζί με τον Γάλλο πρόεδρο, τις όποιες οξύνσεις και διαφορές του παρελθόντος.



Όπως τόνισε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης, η συνεργασία θα επικεντρωθεί στον τομέα της άμυνας (για παράδειγμα, στο πυραυλικό σύστημα Samp-T) και στην διαστημική τεχνολογία. Οι δυο χώρες θα συνεργαστούν, παράλληλα, με στόχο την αρωγή του Λιβάνου. Πρόκειται να διοργανώσουν σύντομα διεθνή διάσκεψη για την στήριξη του Λιβάνου, μετά την λήξη της διεθνούς αποστολής Unifil.

Σύγκλιση θέσεων

Μακρόν και Μελόνι συμφωνούν, επίσης, πως πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να ενισχυθεί η ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης. Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση της Ρώμης προωθεί μέτρα για να αρχίσει να παράγει η χώρα πυρηνική ενέργεια με ασφαλείς τεχνολογίες. Σε ό,τι αφορά την στήριξη της Ουκρανίας, τον Λίβανο, την ελεύθερη και ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ και τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, οι θέσεις Ιταλίας και Γαλλίας συγκλίνουν.



Στην φάση αυτή οι όποιες ιδεολογικές διαφορές παραμερίζονται με στόχο την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας και – ακόμη περισσότερο- την επιδίωξη μίας αναγνωρίσιμης ευρωπαϊκής παρουσίας. «Μπορεί κάποιες φορές να μην συμφωνούμε, αλλά μιλάμε με σοβαρό τρόπο για πολιτικά ζητήματα» είπε χαρακτηριστικά η Μελόνι.

Διακριτικές υπομνήσεις...

Σε ερώτηση που αφορούσε τη γνώμη της για την Μαρίν Λεπέν, η Ιταλίδα πρωθυπουργός απάντησε ότι δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες των κατηγοριών με τις οποίες βαρύνεται η Γαλλίδα πολιτικός και, κατά συνέπεια, δεν μπορεί να κρίνει. «Δεν θεωρώ ότι είμαι σε θέση να πω στους Γάλλους τι είναι σωστό για το μέλλον τους, διότι είναι κάτι που δεν μου άρεσε όταν το έκαναν με εμένα και τη χώρα μου», υπογράμμισε η πρόεδρος των «Αδελφών της Ιταλίας». Ήταν ένα διαλλακτικό μήνυμα αλλά και μία έμμεση αναφορά, συγχρόνως, στα αρνητικά σχόλια στελεχών της γαλλικής κυβέρνησης, αμέσως μετά την νίκη της ιταλικής συντηρητικής παράταξης στις βουλευτικές εκλογές του 2022.



Το «Politico», σε ανάλυσή του, υπογραμμίζει ότι οι πρόσφατες επιθέσεις του πλανητάρχη κατά της Μελόνι, διευκόλυναν την επαναπροσέγγιση και την διαμόρφωση μιας κοινής στρατηγικής με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Μένει να διαπιστωθεί αν θα εξελιχθεί σε σταθερή πορεία ή αν πρόκειται για μία ακόμη παροδική προσπάθεια.



Πηγή: Deutsche Welle

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