Μπενφίκα: Πήρε δανεικό τον Ντουράν

Στην Μπενφίκα ο Τζον Ντουράν!

Ο 22χρονος, ο οποίος σε πολύ μικρή ηλικία έγινε πρωτοσέλιδο για την τεράστια (όσον α φορά το οικονομικό) μεταγραφή του στην Αλ Νασρ της Σαουδικής Αραβίας από την Άστον Βίλα, θα συνεχίσει την καριέρα του στους «αετούς» της Λισαβόνας.



Αφού συστήθηκε στο ποδοσφαιρικό κοινό με τις εμφανίσεις του στην Άστον Βίλα, στη συνέχεια πωλήθηκε για 77 εκατ. ευρώ στην Αλ Νασρ, στην οποία δεν έπεισε και πέρασε δανεισμούς σε Φενέρμπαχτσε και Ζενίτ.

Τώρα έρχεται ένας ακόμα δανεισμός, με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο να αποκαλύπτει ότι η Μπενφίκα συμφώνησε για τον ετήσιο δανεισμό του, με οψιόν αγοράς η οποία δεν είναι υποχρεωτική. Παράλληλα, θα πληρώνει το 50% του τεράστιου μισθού του.

Σύμφωνα με τον γνωστό δημοσιογράφο, η Ντουράν απέρριψε δύο προτάσεις που είχε στα χέρια του από ομάδες οι οποίες αγωνίζονται στο Champions League, προτιμώντας να αγωνιστεί με τη φανέλα της Μπενφίκα.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.