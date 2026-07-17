Άρχισε η μεγάλη έξοδος των αδειούχων - Αυξημένη κίνηση σε λιμάνια και εθνικές οδούς

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων στους δρόμους που οδηγούν εκτός Αττικής, καθώς, όπως φαίνεται, αρκετοί είναι εκείνοι που ταξιδεύουν προς τις περιφέρειες για το Σαββατοκύριακο.

Ειδικότερα, μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται στην λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου έως τον Ασπρόπυργο, καθώς και στη λεωφόρο Σχιστού. Μεγάλες ουρές έχουν δημιουργηθεί και στα διόδια Ελευσίνας, ενώ στη συνέχεια οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες μέχρι και τη Νέα Πέραμο.

Παράλληλα, κίνηση θα βρουν οι οδηγοί και στην Αττική Οδό και συγκεκριμένα από Ανθούσα εως την Μεταμόρφωση και από Ασπρόπυργο έως τα διόδια Ελευσίνας.

Στο «κόκκινο» είναι και η άνοδος του Κηφισού όπου τα προβλήματα ξεκινούν λίγο μετά τον Ρέντη, ενώ ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

Σύμφωνα με την Τροχαία από τις 6 το πρωί σήμερα έως τις 6 το απόγευμα πέρασαν 36.800 αυτοκίνητα από την Αθηνών- Κορίνθου και 24.376 από την Αθηνών- Λαμίας, δηλαδή συνολικά 61.176 οχήματα.

Ιδιαίτερα αυξημένη αναμένεται να είναι η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής το τριήμερο 17-19 Ιουλίου, καθώς εκτιμάται ότι 101.869 επιβάτες θα αναχωρήσουν από τον Πειραιά, τη Ραφήνα και το Λαύριο, αλλά και για τα νησιά του Αργοσαρωνικού, με 250 συνολικά δρομολόγια.

Πειραιάς/Τζελέπη (αναχωρήσεις)

Παρασκευή 17-07-2026

Δρομολόγια: 22

Επιβάτες: 18.933

Σάββατο 18-07-2026

Δρομολόγια: 23

Επιβάτες: 19.140

Κυριακή 19-07-2026

Δρομολόγια: 22

Επιβάτες: 20.980

Πειραιάς/Αργοσαρωνικός (αναχωρήσεις)

Παρασκευή 17-07-2026

Δρομολόγια: 32 (Ε/Γ–Υ/Γ) και 28 (Ε/Γ–Ο/Γ)

Επιβάτες: 1.504 (Ε/Γ–Υ/Γ) και 4.857 (Ε/Γ–Ο/Γ) = 6.361

Σάββατο 18-07-2026

Δρομολόγια: 29 (Ε/Γ–Υ/Γ) και 25 (Ε/Γ–Ο/Γ)

Επιβάτες: 3.101 (Ε/Γ–Υ/Γ) και 4.742 (Ε/Γ–Ο/Γ) = 7.843

Κυριακή 19-07-2026

Δρομολόγια: 29 (Ε/Γ–Υ/Γ) και 27 (Ε/Γ–Ο/Γ)

Επιβάτες: 636 (Ε/Γ–Υ/Γ) και 5.625 (Ε/Γ–Ο/Γ) = 6.261

Ραφήνα (αναχωρήσεις)

Παρασκευή 17-07-2026

Δρομολόγια: 14

Επιβάτες: 8.800

Σάββατο 18-07-2026

Δρομολόγια: 14

Επιβάτες: 7.095

Κυριακή 19-07-2026

Δρομολόγια: 14

Επιβάτες: 4.888

Λαύριο (αναχωρήσεις)

Παρασκευή 17-07-2026

Δρομολόγια: 14

Επιβάτες: 4.937

Σάββατο 18-07-2026

Δρομολόγια: 7

Επιβάτες: 2.389

Κυριακή 19-07-2026

Δρομολόγια: 13

Επιβάτες: 2.241

Πηγή: skai.gr

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