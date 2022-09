Με συλλήψεις ακτιβιστών και δημοσιογράφων απαντά το καθεστώς του Ιράν στην επανάσταση της μαντήλας Κόσμος 15:34, 23.09.2022 facebook

Συνελήφθη δημοσιογράφος που είχε μεταβεί στο νοσοκομείο όπου βρισκόταν σε κώμα η Μαχσά Αμινί και συνέβαλε στην κινητοποίηση της παγκόσμιας κοινής γνώμης