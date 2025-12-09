Τέσσερις νεαροί άνδρες συνελήφθησαν από τις αρχές των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν και τοποθετήθηκαν σε «πρόγραμμα αποκατάστασης», επειδή κυκλοφορούσαν δημόσια ντυμένοι ως οι αγαπημένοι τους χαρακτήρες από τη βρετανική σειρά «Peaky Blinders».

Το υπουργείο για την Προώθηση της Αρετής και την Πρόληψη της Κακίας της κυβέρνησης των Ταλιμπάν ανακοίνωσε ότι οι τέσσερις φίλοι, οι οποίοι είχαν γίνει δημοφιλείς στην τοπική τους κοινότητα στην πόλη Τζιμπραΐλ, στην επαρχία Χεράτ, επειδή περπατούσαν στους δρόμους με μακριά παλτά και τραγιάσκες, κρατήθηκαν με την κατηγορία ότι «προωθούσαν ξένη κουλτούρα».

The Taliban have detained four young Afghans for dressing in a Peaky Blinders–inspired style



The men tried to explain that they were simply inspired by the series. But they were accused of “promoting a foreign culture.”



Taliban officials said such behavior “does not align with… pic.twitter.com/0xYwKigXgq — NEXTA (@nexta_tv) December 9, 2025

Οι άνδρες, όλοι περίπου 20 ετών, συνελήφθησαν στο Τζιμπραΐλ, σύμφωνα με τον Σαΐφ-ουρ-Ισλάμ Κάιμπερ, εκπρόσωπο του υπουργείου.

«Προωθούσαν ξένη κουλτούρα και μιμούνταν ηθοποιούς ταινιών στη Χεράτ. Συνελήφθησαν και ξεκίνησε πρόγραμμα αποκατάστασης γι’ αυτούς», ανέφερε την Κυριακή ο Κάιμπερ σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. «Δόξα τω Αλλάχ, είμαστε μουσουλμάνοι και Αφγανοί, έχουμε τη δική μας θρησκεία, κουλτούρα και αξίες. Με πολλές θυσίες προστατεύσαμε αυτή τη χώρα από τη διάδοση επιβλαβών κουλτούρων και τώρα επίσης την υπερασπιζόμαστε».

Μιλώντας όμως στο CBS News την Τρίτη, ο Κάιμπερ υποστήριξε ότι οι άνδρες δεν συνελήφθησαν επίσημα: «Απλώς κλήθηκαν, τους δόθηκαν συμβουλές και αφέθηκαν ελεύθεροι».

«Έχουμε τις δικές μας θρησκευτικές και πολιτιστικές αξίες και, ειδικά όσον αφορά τον τρόπο ένδυσης, διαθέτουμε συγκεκριμένο παραδοσιακό στυλ», δήλωσε ο Κάιμπερ στο CBS την Τρίτη. «Τα ρούχα που φορούσαν δεν έχουν καμία αφγανική ταυτότητα και δεν ταιριάζουν με την κουλτούρα μας. Δεύτερον, οι πράξεις τους ήταν μίμηση ηθοποιών από βρετανική ταινία. Η κοινωνία μας είναι μουσουλμανική·αν είναι να ακολουθήσουμε ή να μιμηθούμε κάποιον, θα πρέπει να ακολουθούμε τους ενάρετους, θρησκευτικούς προγόνους μας σε καλές και νόμιμες πράξεις».

Οι τέσσερις φίλοι Άσγκαρ Χουσινάι, Τζαλίλ Γιακουμπί, Ασόρ Ακμπάρι και Νταούντ Ράσα, οι οποίοι εμφανίστηκαν πρόσφατα σε εκπομπή τοπικού YouTuber, συνήθιζαν να περπατούν φορώντας ενδυμασίες εμπνευσμένες από την οικογένεια Shelby της δημοφιλούς σειράς του Netflix «Peaky Blinders».

Βίντεο και φωτογραφίες τους, όπου περπατούσαν πλάι–πλάι με τις χαρακτηριστικές στολές τους, είχαν κυκλοφορήσει ευρέως στα κοινωνικά δίκτυα στο Αφγανιστάν λίγες ημέρες πριν από τη σύλληψή τους.

Στη συνέντευξη που δημοσιεύθηκε στο YouTube στο τέλος Νοεμβρίου από το κανάλι Hirat Mic, οι νεαροί άνδρες είχαν δηλώσει ότι θαύμαζαν τη μόδα της σειράς και ότι οι αντιδράσεις των κατοίκων ήταν συντριπτικά θετικές.

«Στην αρχή διστάζαμε, αλλά όταν βγήκαμε έξω, άρεσε το στυλ στην κόσμο, μας σταματούσε στον δρόμο και ήθελε να βγάλει φωτογραφίες μαζί μας», είπε ο Γιακουμπί. «Υπήρχαν και αρνητικά σχόλια, αλλά εμείς δώσαμε σημασία μόνο στην εκτίμηση».

Οι αρχές των Ταλιμπάν, ωστόσο, θεώρησαν τις ενδυμασίες «αντίθετες προς τις ισλαμικές αξίες και την αφγανική κουλτούρα».

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε το υπουργείο και κοινοποίησε ο Κάιμπερ μαζί με τη δήλωσή του, ακούγεται μία φωνή, που αποδίδεται σε έναν από τους νεαρούς, χωρίς να κατονομάζεται, να εκφράζει μεταμέλεια για την επιλογή της δυτικής ενδυμασίας.

«Έχω πέντε εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram. Χωρίς να το καταλάβω, δημοσίευα και διέδιδα πράγματα αντίθετα με τη Σαρία», λέει η φωνή στο ηχητικό. «Κλήθηκα, μου δόθηκαν συμβουλές, και από σήμερα δεν θα ασχοληθώ ξανά με τέτοιες αμαρτωλές δραστηριότητες και το σταμάτησα».

Κοντινός φίλος των τεσσάρων νεαρών είπε στο CBS ότι η κράτησή τους είναι «γελοία».

«Η χώρα πάντα μοιάζει με φυλακή», είπε ο φίλος, τον οποίο το CBS δεν κατονομάζει για λόγους ασφαλείας. «Οι φίλοι μας φόρεσαν αυτά τα ρούχα χωρίς πολιτική ή άλλη πρόθεση — απλώς για πλάκα — και η θρησκευτική αστυνομία των Ταλιμπάν τούς συνέλαβε… Θαύμαζαν τη βρετανική σειρά και ήθελαν να μοιραστούν τον θαυμασμό αυτό, αλλά κατέληξε εφιάλτης. Τώρα βρίσκονται πίσω από τα σίδερα».

Οι συλλήψεις σημειώνονται εν μέσω μιας ευρύτερης καταστολής από το καθεστώς των Ταλιμπάν, που επιβάλλει αυστηρούς κανόνες ενδυμασίας και κοινωνικής συμπεριφοράς για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Οι γυναίκες και τα κορίτσια έχουν υποστεί τις πιο δραματικές περιοριστικές αλλαγές, καθώς τους απαγορεύεται σχεδόν κάθε εργασία και η πρόσβαση στην επίσημη εκπαίδευση μετά την ηλικία των 11 ετών.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.