Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επέμβαση μεταμόσχευσης ήπατος για τον 15χρονο Δημήτρη, στο Τορίνο της Ιταλίας. Έπειτα από ένα δύσκολο χειρουργείο το οποίο κράτησε 8,5 ώρες, όλα δείχνουν ότι πήγαν καλά.

Ο 15χρονος μετά το χειρουργείο, μεταφέρθηκε στη μονάδα του νοσοκομείου καθώς υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος, μέχρι το παιδί να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης μεταφέρθηκε στην Ιταλία για να αντιμετωπιστεί το σοβαρό πρόβλημα στο ήπαρ που παρουσιάστηκε έπειτα από θερμοπληξία που υπέστη στο Μέτσοβο.

