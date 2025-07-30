Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επέμβαση μεταμόσχευσης ήπατος για τον 15χρονο Δημήτρη, στο Τορίνο της Ιταλίας. Έπειτα από ένα δύσκολο χειρουργείο το οποίο κράτησε 8,5 ώρες, όλα δείχνουν ότι πήγαν καλά.
Ο 15χρονος μετά το χειρουργείο, μεταφέρθηκε στη μονάδα του νοσοκομείου καθώς υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος, μέχρι το παιδί να επιστρέψει στην Ελλάδα.
Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης μεταφέρθηκε στην Ιταλία για να αντιμετωπιστεί το σοβαρό πρόβλημα στο ήπαρ που παρουσιάστηκε έπειτα από θερμοπληξία που υπέστη στο Μέτσοβο.
