Σε εξέλιξη είναι από νωρίς το πρωί της Παρασκευής η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου, με το λιμάνι του Πειραιά να έχει «βουλιάξει» από κόσμο, ενώ η πληρότητα στα πλοία είναι στο 100%.

Λόγω της κίνησης στο λιμάνι, από τις 6:15 υπήρχε μεγάλο μποτιλιάρισμα σε Γούναρη, Αλιπέδου, Μικράς Ασίας και σε άλλους δρόμους πέριξ του Περαία.

Δείτε εικόνες:

Την ίδια στιγμή, οι πύλες του λιμανιού άρχισαν να «βουλιάζουν» από κόσμο, με το μεγαλύτερο βάρος να πέφτει στις πύλες Ε7 και Ε9 και στα πλοία προς τις Κυκλάδες.

Λόγω της αυξημένης επιβατικής κίνησης στο λιμάνι του Πειραιά έχει «επιστρατευτεί» μεγάλος αριθμός λιμενικών υπαλλήλων οι οποίοι ρυθμίζουν την κίνηση και καθοδηγούν πεζούς και οδηγούς.

Από τον Πειραιά σήμερα αναχωρούν 19 δρομολόγια προς Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη, χωρίς σε αυτά να υπολογίζονται τα πλοία που πάνε Αργοσαρωνικό.

Πηγή: skai.gr

