Συνελήφθη στο «Ελ. Βενιζέλος» Αυστραλός καταζητούμενος για ανθρωποκτονία

Από την Υποδιεύθυνση Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη υπήκοος Αυστραλίας, ο οποίος αναζητούνταν από τις Αρχές της χώρας του για υπόθεση ανθρωποκτονίας και εμπρησμού.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας, βραδινές ώρες χθες, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η αναφορά που εκκρεμούσε σε βάρος του αφορούσε τη σύλληψη- κράτηση και εν συνεχεία έκδοσή του στις αρχές της Αυστραλίας, με σκοπό την άσκηση ποινικής δίωξης για τα ανωτέρω αδικήματα, τα οποία φέρεται ότι διαπράχθηκαν την 07-10-2023 εντός εμπορικού κέντρου σε επαρχία της Αυστραλίας.

Πιο αναλυτικά, ο συλληφθείς, μαζί με τρεις ακόμη δράστες, φέρεται ότι προσέγγισαν και πυροβόλησαν δύο άτομα, με αποτέλεσμα τον θάνατο του ενός και τον σοβαρό τραυματισμό του δεύτερου. Αμέσως μετά την πράξη, διέφυγαν από τον τόπο του εγκλήματος με κλεμμένο αυτοκίνητο, στο οποίο προξένησαν πυρκαγιά.

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

