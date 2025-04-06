Λευκός Οίκος για δασμούς Τραμπ: «Νέα αμερικανική τάξη πραγμάτων»

Η υπουργός Γεωργίας Μπρουκ Ρόλινς (φωτογραφία) χαιρέτησε την Κυριακή τους δασμούς που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τους ως «νέο αμερικανικό οικονομικό σχέδιο», και υποβαθμίζοντας την αβεβαιότητα και την ακραία αστάθεια των αγορών που προκαλεί η εμπορική πολιτική του προέδρου.



Σε μια συνέντευξη στο αμερικανικό δίκτυο CNN, η Ρόλινς προέβλεψε ένα «πραγματικά θετικό αποτέλεσμα» από τους δασμούς του προέδρου σε «σύντομο διάστημα».



(Μετά τους δασμούς) περισσότερες από 50 χώρες έχουν έρθει στο τραπέζι «πρόθυμες και απελπισμένες να μιλήσουν μαζί μας» δήλωσε εμφατικά.



Όμως η Αμερικανίδα υπουργός απέφυγε να διευκρινίσει εάν οι δασμοί ήρθαν για να μείνουν, ή εάν υπάρχει περιθώριο για διαπραγματεύσεις με αυτές τις χώρες.

Watch Jake Tapper completely embarrass Trump Agriculture Secretary Brooke Rollins moments ago on CNN:



"You're imposing a 10% tariff on the Heard and McDonald islands… Why are you putting import tariffs on islands that are entirely populated by penguins?"



Her response is just…



«Βρισκόμαστε δύο εργάσιμες ημέρες από αυτή τη ''νέα αμερικανική τάξη''. Οπότε πιστεύω ότι έχουμε πολλά να εξετάσουμε», είπε.

Η Ρόλινς δήλωσε ότι οι αγορές εξακολουθούν να «προσαρμόζονται», μετά τις μεγάλες ρευστοποιήσεις της Πέμπτης και της Παρασκευής που ενέτειναν τις ανησυχίες για πιθανή παγκόσμια ύφεση.



Υπερασπίστηκε επίσης το πώς υπολογίστηκε το ύψος των δασμών, θέμα για το οποίο η αμερικανική κυβέρνηση έχει δεχθεί πυρά από συντηρητικές δεξαμενές σκέψης και άλλους.



«Έχω 100% πίστη στους (μαθηματικούς) τύπους που χρησιμοποίησαν, και στο πώς κατέληξαν σε αυτούς τους αριθμούς», είπε για τον Τραμπ και τους κορυφαίους οικονομικούς συμβούλους του.



Η Ρόλινς δεν απάντησε γιατί η κυβέρνηση των ΗΠΑ επέβαλε δασμούς στη νήσο Χέρντ και τα νησιά ΜακΝτόναλντ, τα οποία είναι ακατοίκητα και δεν έχουν εισαγωγές ή εξαγωγές.



@JakeTapper to Agriculture Secretary Brooke Rollins: "There seems to be a lack of acknowledgment of the real pain and panic people are feeling right now."

Η υπουργός Γεωργίας ανέφερε επίσης ότι «θα μπορούσε να υπάρξει μελλοντική υποστήριξη για τους αγρότες που επηρεάζονται από τους δασμούς», λέγοντας ότι θα συνεργαστεί με τους νομοθέτες για να εξασφαλίσει χρηματοδότηση παρόμοια με τις προσπάθειες αντιστάθμισης των δασμών κατά την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ.

Από πλευράς του, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ σημείωσε στο CBS ότι «οι δασμοί θα παραμείνουν σε ισχύ για μέρες και εβδομάδες».

"Πάνω από 50 χώρες έχουν ζητήσει διαπραγμάτευση για τους δασμούς"

Περισσότερες από 50 χώρες έχουν ήδη επικοινωνήσει με τον Λευκό Οίκο και έχουν ζητήσει διαπραγμάτευση για το εμπόριο και τους δασμούς, δήλωσε την Κυριακή στο δίκτυο ABC, και ο επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, Κέβιν Χάσετ.

Ο ίδιος αρνήθηκε ότι οι δασμοί που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ήταν μία τακτική έμμεσης πίεσης προς τη Fed, προκειμένου να μειώσει τα επιτόκια.

Την ίδια στιγμή, σε συνέντευξή του το NBC, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, υποβάθμισε την πτώση στο χρηματιστήριο, λέγοντας ότι «εδεν υπάρχει κανένας λόγος για να δικαιολογηθεί μία πρόβλεψη για ύφεση με βάση τους δασμούς».

