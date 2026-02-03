Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Συναγερμός έχει σημάνει στις βρετανικές αρχές ασφαλείας, καθώς τα περιστατικά θεάσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών κοντά σε στρατιωτικές βάσεις έχουν διπλασιαστεί τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει το BBC.

Πιο συγκεκριμένα, το 2025 καταγράφηκαν 266 τέτοια περιστατικά, από 126 το 2024. Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι σε ορισμένα από αυτά δεν μπορούν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο εμπλοκής εχθρικών κρατικών παραγόντων.

Ο υπουργός άμυνας Τζον Χίλι δήλωσε: «Ο διπλασιασμός των drones κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο τον τελευταίο χρόνο υπογραμμίζει την αυξανόμενη και μεταβαλλόμενη φύση των απειλών που αντιμετωπίζουμε».

Το στρατιωτικό προσωπικό δεν έχει επί του παρόντος την εξουσία να καταρρίπτει drones και αντ' αυτού βασίζεται στην αστυνομία. Ωστόσο, η βρετανική κυβέρνηση ετοιμάζει ένα νέο νόμο ο οποίος θα επιτρέψει στον στρατό να αναλαμβάνει πιο ενεργή δράση.

Όπως εξήγησε ο Χίλι, θα δοθούν στον στρατό μεγαλύτερες εξουσίες για να εξουδετερώνει και να καταρρίπτει απειλητικά drones κοντά σε βάσεις.

Το υπάρχον πρωτόκολλο απαιτεί από τους στρατιώτες να εκτρέπουν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή να διακόπτουν το σήμα GPS. Ενώ οι νέες εξουσίες επικεντρώνονται κυρίως σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, θα μπορούσαν να επεκταθούν και σε πολιτικές τοποθεσίες όπως τα αεροδρόμια.

