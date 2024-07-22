Ολυμπιακοί Αγώνες - 120 χρόνια: Ποια χώρα έχει κερδίσει τα περισσότερα μετάλλια 

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες επιστρέφουν στο Παρίσι μετά από 100 χρόνια, και πλέον μετράμε αντίστροφα για την εκκίνηση της μεγαλύτερης αθλητικής διοργάνωσης.

Την ίδια στιγμή οι αθλητές απ’ όλο τον κόσμο προετοιμάζονται για να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 1896, πολλές χώρες ανταγωνίζονται σκληρά μεταξύ τους με στόχο τον μεγαλύτερο αριθμό μεταλλίων.

Οι ΗΠΑ κυριαρχούσαν σταθερά στους Ολυμπιακούς Αγώνες και έχουν αναδειχθεί ως το πιο επιτυχημένο έθνος στην ιστορία των Αγώνων, με συνολικά 2.959 μετάλλια, τα περισσότερα χρυσά, ασημένια και χάλκινα.

Οικοδεσπότης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2012, η Μεγάλη Βρετανία έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία στον στίβο, στην ποδηλασία και στην κωπηλασία. Ο αριθμός των μεταλλίων της αυξάνεται σταθερά, καθιστώντας την ένα από τα κράτη με τις καλύτερες επιδόσεις.

Τις τελευταίες δεκαετίες και η Κίνα έχει αναδειχθεί σε σημαντική ολυμπιακή δύναμη, ξεχωρίζοντας σε αθλήματα όπως οι καταδύσεις, η γυμναστική και το πινγκ πονγκ. Οι αθλητές της Κίνας ξεχώρισαν ιδιαίτερα στους Ολυμπιακούς που έγιναν στο Πεκίνο το 2008.

Η Ελλάδα

Η χώρα μας έχει κερδίσει συνολικά 121 μετάλλια: 35 χρυσά, 45 αργυρά και 41 χάλκινα.

Πηγή: skai.gr

