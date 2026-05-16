Νετανιάχου για την εξόντωση στελέχους της Χαμάς: «Κάθε τρομοκράτης είναι ένας νεκρός που περπατά»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαιρέτισε το Σάββατο την εξόντωση του ανώτερου στελέχους της Χαμάς και ηγέτη της, Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ.

«Εξοντώσαμε τον αρχιδολοφόνο Ιζ αλ-Ντιν Χαντάντ, έναν από τους βασικούς υπεύθυνους της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου και επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς», έγραψε ο Νετανιάχου στην πλατφόρμα X.

«Κάθε τρομοκράτης είναι ένας νεκρός που περπατά», πρόσθεσε, υποσχόμενος ότι «θα τους βρούμε όλους».

