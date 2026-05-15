Μια απεργία στον νοτιοκορεατικό γίγαντα Samsung Electronics προκαλεί ρίγη στις αγορές, σε συνδυασμό με τη σοβούσα κρίση στη Μέση Ανατολή. Το συνδικάτο της Samsung Electronics στη Νότια Κορέα ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι «παραμένει προσηλωμένο» σε μια προγραμματισμένη απεργία που ξεκινά την επόμενη εβδομάδα, ακόμη και μετά την πρόταση της εταιρείας για επανέναρξη των συνομιλιών για τους μισθούς άνευ όρων, με αποτέλεσμα οι μετοχές να υποχωρήσουν έως και 9,3%.

Οι διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα της κυβέρνησης (Κυανός Οίκος) μεταξύ του συνδικάτου και της εταιρείας σχετικά με τα μισθολογικά και τα προγράμματα επιδομάτων κατέρρευσαν την περασμένη εβδομάδα, εντείνοντας τις ανησυχίες για απεργία στον μεγαλύτερο κατασκευαστή τσιπ μνήμης παγκοσμίως.

Το συνδικάτο δήλωσε την Παρασκευή ότι είναι πρόθυμο να πραγματοποιήσει νέες συνομιλίες μετά τις 7 Ιουνίου, διατηρώντας παράλληλα τα σχέδια για 18ήμερη απεργία από τις 21 Μαΐου που θα μπορούσε να διαταράξει την παραγωγή στον μεγαλύτερο κατασκευαστή τσιπ παγκοσμίως.

Τα στελέχη της Samsung κάλεσαν το συνδικάτο να επαναλάβει τις συνομιλίες και ζήτησαν συγγνώμη από το κοινό και την κυβέρνηση για τη διαφωνία που προκλήθηκε από την εργασιακή διαμάχη, δεσμευόμενα να προσεγγίσουν τις διαπραγματεύσεις με ανοιχτή στάση και να συνεχίσουν τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας.

Η εταιρεία ανέφερε ότι στελέχη της κατευθύνονταν στην πανεπιστημιούπολη Pyeongtaek της εταιρείας για να συναντήσουν τον επικεφαλής του συνδικάτου.

Οι αναλυτές απέδωσαν την πτώση της μετοχής στην αυξανόμενη αβεβαιότητα σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο μιας απεργίας στην παραγωγή και στις ανησυχίες σχετικά με την ικανότητα της Samsung να τηρήσει τις δεσμεύσεις της προς τους πελάτες αναφέρει το Reuters.

«Φαίνεται να υπάρχουν εντεινόμενες ανησυχίες σχετικά με την αξιοπιστία των παραδόσεων εάν πραγματοποιηθεί η απεργία και κλίμα ότι οι ανταγωνιστές θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την αβεβαιότητα» δήλωσε στο πρακτορείο ο Ρίου Γιουνγκ Χο, ανώτερος αναλυτής στη NH Investment & Securities.

Η πιθανότητα απεργίας φαίνεται να αυξάνεται, καθώς η εταιρεία δεν φαίνεται να παρουσιάζει νέες προτάσεις στο συνδικάτο, δήλωσε ο Ρίου.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης της Νότιας Κορέας, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού και του υπουργού Οικονομικών, έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι μια απεργία στη Samsung πρέπει να αποφευχθεί πάση θυσία, προειδοποιώντας ότι θα μπορούσε να θέσει σημαντικούς κινδύνους για την οικονομική ανάπτυξη, τις εξαγωγές και τις χρηματοπιστωτικές αγορές.



Ο Υπουργός Βιομηχανίας της Νότιας Κορέας, Κιμ Γιουνγκ Κουάν, προειδοποίησε την Πέμπτη ότι μια απεργία θα προκαλούσε ανεπανόρθωτη ζημιά στην οικονομία, και ότι η επείγουσα διαιτησία θα μπορούσε να είναι αναπόφευκτη.



Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Νότιας Κορέας, μόνο ο υπουργός Εργασίας μπορεί να επικαλεστεί εξουσίες επείγουσας διαιτησίας (μεσολάβηση). Ο Υπουργός Εργασίας Κιμ Γιονγκ Χουν τόνισε την ανάγκη για διάλογο μεταξύ της εταιρείας και των συνδικάτων.



Ο Κυανός Οίκος δήλωσε την Παρασκευή ότι ευελπιστεί ότι μια απεργία θα μπορούσε να αποτραπεί, προσθέτοντας ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί το στάδιο για την επίκληση εξουσιών επείγουσας διαμεσολάβησης.



Σε έκθεση, η JPMorgan ανέφερε ότι ο αντίκτυπος μιας απεργίας στην παραγωγή θα μπορούσε να είναι υψηλότερος από ό,τι είχε προβλεφθεί προηγουμένως, αντανακλώντας την προσδοκία του συνδικάτου για ευρύτερη συμμετοχή των εργαζομένων.



Η JPMorgan εκτίμησε τον αντίκτυπο στα λειτουργικά κέρδη της Samsung σε 21 τρισεκατομμύρια γουόν έως 31 τρισεκατομμύρια γουόν (14,08 δισεκατομμύρια έως 20,79 δισεκατομμύρια δολάρια), ενώ οι ζημίες από πωλήσεις θα μπορούσαν να ανέλθουν σε περίπου 4,5 τρισεκατομμύρια γουόν.



Πηγή: skai.gr

