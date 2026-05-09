Πάνω από 100 ταξιδιώτες του πλοίου «Caribbean Princess», προσβλήθηκαν από νοροϊό. Δτο κρουαζιερόπλοιο επιβαίνουν συνολικά 3.116 επιβάτες και 1.131 μέλη πληρώματος.

Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί 102 επιβάτες και 13 μέλη του πληρώματος που παρουσίασαν συμπτώματα όπως διάρροια και έμετο. Η επιδημία αναφέρθηκε στους αρμόδιους οργανισμούς την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του κρουαζιερόπλοιου που πραγματοποιήθηκε από τις 28 Απριλίου έως τις 11 Μαΐου.

Σύμφωνα με το CruiseMapper, το πλοίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον βορειοδυτικό Ατλαντικό Ωκεανό και κατευθύνεται προς το Πουέρτο Πλάτα στη Δομινικανή Δημοκρατία. Η άφιξή του στο Πορτ Κανάβεραλ της Φλόριντα έχει προγραμματιστεί για τις 11 Μαΐου.

Τι αναφέρει η εταιρεία

Η Princess Cruises ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι μπορεί «επιβεβαιώνει ότι ένας περιορισμένος αριθμός επιβατών ανέφερε ήπια γαστρεντερική διαταραχή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του Caribbean Princess στις 28 Απριλίου από το Port Everglades».

«Απολυμάναμε αμέσως όλους τους χώρους του πλοίου και ενισχύσαμε τα μέτρα απολύμανσης καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού», συνεχίζει η ανακοίνωση.

«Κατά την άφιξή του στο Port Canaveral στις 11 Μαΐου, το Caribbean Princess θα υποβληθεί σε πλήρη καθαρισμό και απολύμανση πριν αναχωρήσει για το επόμενο ταξίδι του».

Ο νοροϊός είναι αρκετά συνηθισμένος, ειδικά στα πλοία, και δεν σχετίζεται με τον χανταϊό που έχει εκδηλωθεί στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.

