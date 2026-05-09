Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Υπουργείο Υγείας Ισπανίας: Αρνητικό το τεστ για ύποπτο κρούσμα χανταϊού στο Αλικάντε

Η Ισπανίδα, που ταξίδεψε με ασθενή, ο οποίος κατέληξε από τη νόσο, παρουσίασε ύποπτα συμπτώματα, όμως οι εξετάσεις της βγήκαν αρνητικές

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
χανταϊός

Μια Ισπανίδα, η οποία υποβλήθηκε σε εξετάσεις για χανταϊό, καθώς ταξίδεψε με την ίδια πτήση με ασθενή που πέθανε από τη νόσο, δεν έχει τελικά προσληφθεί από την ασθένεια.

Εμφάνισε συμπτώματα σαφώς συμβατά με λοίμωξη, ωστόσο στις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, βρέθηκε αρνητική, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της Ισπανίας.

Η γυναίκα, που βρίσκεται στην επαρχία Αλικάντε της Ισπανίας, θα υποβληθεί εκ νέου σε εξετάσεις προληπτικά, πρόσθεσε το υπουργείο.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: χανταϊός Ισπανία ασθενής
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark