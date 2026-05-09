Υπουργείο Υγείας Ισπανίας: Αρνητικό το τεστ για ύποπτο κρούσμα χανταϊού στο Αλικάντε

Μια Ισπανίδα, η οποία υποβλήθηκε σε εξετάσεις για χανταϊό, καθώς ταξίδεψε με την ίδια πτήση με ασθενή που πέθανε από τη νόσο, δεν έχει τελικά προσληφθεί από την ασθένεια.

Εμφάνισε συμπτώματα σαφώς συμβατά με λοίμωξη, ωστόσο στις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, βρέθηκε αρνητική, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της Ισπανίας.

Η γυναίκα, που βρίσκεται στην επαρχία Αλικάντε της Ισπανίας, θα υποβληθεί εκ νέου σε εξετάσεις προληπτικά, πρόσθεσε το υπουργείο.



Πηγή: skai.gr

