Παράπονο Ερντογάν στον Ρούτε για τον αποκλεισμό της Τουρκίας από την ευρωπαϊκή άμυνα

Οι προετοιμασίες για τη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Συμμαχίας, καθώς και περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα, συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης, του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε στην στην Άγκυρα.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι το ασταθές περιβάλλον στην περιοχή έχει καταδείξει για άλλη μια φορά τη σημασία της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των Συμμάχων του ΝΑΤΟ και ότι αναμένουν από τη Σύνοδο Κορυφής της Άγκυρας να λάβει αποφάσεις που θα ενισχύσουν την αλληλεγγύη μεταξύ των συμμάχων και θα υποστηρίξουν τη συνεχή ετοιμότητα της Συμμαχίας έναντι κρίσεων.

Ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι η Τουρκία αυξάνει την ικανότητά της στην αμυντική βιομηχανία, ιδίως στα συστήματα αεράμυνας, και στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας με τις συμμαχικές χώρες σε αυτόν τον τομέα.

Παράλληλα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η διατήρηση του Διατλαντικού δεσμού είναι απαραίτητη και ότι η Τουρκία αναμένει από το ευρωπαϊκό σκέλος της Συμμαχίας να αναλάβει περισσότερες ευθύνες. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο αποκλεισμός των Ευρωπαίων συμμάχων που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις αμυντικές πρωτοβουλίες της Ένωσης δεν θα εξυπηρετήσει τον σκοπό, ενώ σημείωσε ότι η Τουρκία έχει τοποθετηθεί στο πλευρό της ειρήνης και της διπλωματίας στη διαδικασία που ξεκίνησε με τις επιθέσεις στο Ιράν.

Ερντογάν σε Ρούτε: Η Τουρκία καταβάλλει προσπάθειες για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων Ρωσίας-Ουκρανίας

Η Τουρκία καταβάλλει προσπάθειες για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και για την προσέγγιση των ηγετών των αντιμαχόμενων πλευρών, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε σε συνάντηση στην Άγκυρα, ανακοίνωσε επίσης η τουρκική προεδρία.

