Σημαντικό βήμα για την ένταξή του στην ΕΕ έκανε το Μαυροβούνιο

Το Μαυροβούνιο έκανε σήμερα ένα σημαντικό βήμα για την ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξασφαλίζοντας το «πράσινο φως» των χωρών μελών της για να προχωρήσει η διαδικασία αυτή.

Οι 27 χώρες της ΕΕ επικύρωσαν τη συγκρότηση μιας ομάδας εργασίας που θα προετοιμάσει τη συνθήκη προσχώρησης αυτού του μικρού κράτους των Βαλκανίων.

«Είναι μια εξαιρετική είδηση που μας έρχεται από τις Βρυξέλλες», σχολίασε η υπουργός Εξωτερικών του Μαυροβουνίου Μάιντα Γκόρτσεβιτς. «Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ότι είμαστε στο σωστό δρόμο ώστε το Μαυροβούνιο να γίνει το 28ο μέλος της ΕΕ μέχρι το 2028», πρόσθεσε.

Η εξέλιξη αυτή αντιμετωπίζεται θετικά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που πιέζει για τη διεύρυνση αν και θεωρεί «φιλόδοξο» το χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε η Ποντγκόριτσα.

Η ομάδα εργασίας θα καθορίσει τους ακριβείς όρους ένταξης του Μαυροβουνίου στην ΕΕ, που διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Στις νέες συνθήκες οι Βρυξέλλες δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στον σεβασμό στο κράτος δικαίου.

Η τελευταία χώρα που εντάχθηκε στην ΕΕ ήταν η Κροατία, το 2013. Το Μαυροβούνιο και η Αλβανία είναι οι δύο χώρες που βρίσκονται σήμερα σε πιο προχωρημένο στάδιο στην ενταξιακή διαδικασία.

