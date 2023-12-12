Παραμένει στη θέση της η πρύτανης του Χάρβαρντ - Είχε κατηγορηθεί για αντισημιτικές δηλώσεις

Η πρύτανης του αμερικανικού πανεπιστημίου Χάρβαρντ θα παραμείνει στα καθήκοντά της, παρά τις «πολιτικές πιέσεις», έπειτα από δηλώσεις που κρίθηκαν διφορούμενες σχετικά με ζητήματα, τα οποία συνδέονται με τον αντισημιτισμό στο πανεπιστήμιο, ανακοίνωσε σήμερα η διοικητική αρχή του ιδρύματος.

«Με την ιδιότητα των μελών του Οργανισμού του Χάρβαρντ, επαναβεβαιώνουμε σήμερα τη στήριξή μας στη συνέχιση της θητείας της πρυτάνεως (Κλοντίν) Γκέι», αναφέρεται σε ένα δελτίο τύπου.

Έπειτα από την έκτακτη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου χθες το βράδυ, η διοικητική αρχή του παλαιότερου πανεπιστημίου των ΗΠΑ διατύπωσε την «εμπιστοσύνη της στο γεγονός ότι η πρύτανης Γκέι αποτελεί το καλύτερο πρόσωπο για να ηγηθεί προκειμένου να βοηθήσει την (πανεπιστημιακή) κοινότητά μας να διαχειριστεί πολύ σοβαρά κοινωνικά ζητήματα, τα οποία αντιμετωπίζουμε».

Η 53χρονη Γκέι, γεννηθείσα στη Νέα Υόρκη σε μια οικογένεια μεταναστών από την Αϊτή, είναι καθηγήτρια πολιτικών επιστημών, η οποία έγινε τον Ιούλιο η πρώτη μαύρη πρύτανης του πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, το οποίο ιδρύθηκε στο Κέιμπριτζ, στη Βοστόνη, πριν από 368 χρόνια.

Από το Σαββατοκύριακο, σε μια λίστα υπογραφών σχεδόν 700 καθηγητές εξέφραζαν την αντίθεσή του στις εκκλήσεις και «πολιτικές πιέσεις» υπέρ της παραίτησης της πρύτανη Κλοντίν Γκέι, η οποία κατηγορήθηκε ότι δεν διαχειρίστηκε επαρκώς προβλήματα αντισημιτισμού, που καταγράφηκαν στο πανεπιστήμιο.

Μετά την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, την οποία ακολούθησαν τα φονικά αντίποινα του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζα, ο πόλεμος αυτός οξύνει τα πάθη σε γνωστά πανεπιστήμια στις ΗΠΑ, όπως στο Χάρβαρντ.

Πλούσιοι δωρητές και φωνές προερχόμενες από το στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών, αλλά επίσης και τους Δημοκρατικούς, κατήγγειλαν μια αύξηση των περιστατικών αντισημιτισμού στα πανεπιστήμια και επέκριναν τις πολύ αδύναμες αντιδράσεις των πρυτανικών αρχών, με φόντο την επαναλαμβανόμενη κριτική συντηρητικών κατά των αμερικανικών πανεπιστημίων, που κρίνουν ότι υιοθετούν πολύ αριστερές απόψεις.

Περισσότερα από 70 μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου στην Ουάσιγκτον, στην πλειονότητά τους Ρεπουμπλικανοί, ζήτησαν την αποχώρηση της Γκέι, έπειτα από μια κοινοβουλευτική ακρόαση ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων την 5η Δεκεμβρίου, όπου οι απαντήσεις της σχετικά με την καταδίκη του αντισημιτισμού κρίθηκαν διφορούμενες κι επικρίθηκαν σφόδρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.